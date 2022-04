Cina, anche i bambini costretti a indossare la tuta anticovid VIDEO

Le immagini choc dei severissimi protocolli delle autorità sanitarie di Pechino

In Cina il Covid lo temono seriamente, tanto da costringere anche i bambini positivi a indossare le tute anticovid in caso di positività al virus. Dall’inizio della pandemia sono rimbalzati in Occidente video e immagini che testimoniano la durezza delle procedure anti pandemia applicate sulla popolazione dalle autorità sanitarie.

Fa discutere in queste ore il video che gira su Tik Tok e che documenta come decine di persone, tra cui bambini, vanno in giro impacchettati nelle tute antocovid per le strade delle città cinesi in cui si sono sviluppati nelle ultime settimane dei nuovi focolai. Le autorità del Paese, infatti, continuano a percorrere la strategia dei “contagi zero”, ovvero disposizioni rigidissime applicate a tutta la popolazione, compresi i bambini, anche difronte a un numero esiguo di casi. A Shanghai dei cani-robot sorvegliano la popolazione.

Shanghai conferma altri sette decessi per Covid-19 , dopo quelli comunicati ieri, e quasi 19.000 nuovi casi dopo un’impennata di contagi che ha portato le autorità a imporre rigide restrizioni per tentare di contenere le infezioni. Secondo i dati della Commissione sanitaria di Shanghai nelle ultime 24 ore sono 18.901 i contagi accertati, compresi 16.407 relativi a pazienti asintomatici e 2.494 casi confermati di trasmissione locale del coronavirus. Stando alle autorità tutte le persone decedute soffrivano di malattie croniche o patologie gravi, come cancro ai polmoni e diabete, e sono 52 i pazienti Covid ricoverati in condizioni gravi a Shanghai.