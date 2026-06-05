 Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per la costellazione Spacesail
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per la costellazione Spacesail

Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per la costellazione Spacesail
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
1 min di lettura

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-6 modificato, che trasportava un nuovo gruppo di satelliti, è decollato dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.

Il gruppo di satelliti è stato lanciato alle 19:39 (ora di Pechino) del 4 giugno, ed è entrato con successo nell’orbita prevista. Costituirà la costellazione Spacesail, una mega rete satellitare commerciale cinese in orbita bassa.

Questo lancio ha segnato la 648esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March, secondo quanto reso noto dal centro di lancio.

Fonte foto Xinhua

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI