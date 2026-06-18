 Cina, previsti 83 mln di spostamenti in treno per il Dragon Boat Festival
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Cina, previsti 83 mln di spostamenti in treno per il Dragon Boat Festival

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La rete ferroviaria cinese dovrebbe gestire circa 83 milioni di viaggi di passeggeri durante i cinque giorni di picco di traffico legati alle vacanze per il Dragon Boat Festival, ha dichiarato oggi l’operatore ferroviario nazionale.

Il periodo di picco va da giovedì a lunedì, con sabato che dovrebbe rappresentare il giorno di punta con circa 19 milioni di viaggi, secondo la China State Railway Group Co., Ltd.

Alle 8 di questa mattina, sulla piattaforma cinese di vendita di biglietti del treno 12306 ne erano stati venduti oltre 40 milioni per il periodo festivo.

Per far fronte a questo picco di traffico, l’operatore ferroviario ha introdotto un nuovo programma per le ore di punta, con una media di circa 13.000 treni per passeggeri in circolazione ogni giorno.

I treni ad alta velocità notturni circoleranno sulle principali linee ferroviarie ad alta velocità, come le tratte Pechino-Shanghai, Pechino-Guangzhou e Pechino-Harbin.

Il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, quest’anno si festeggerà sabato.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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