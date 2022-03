Cinisi, più di 140 esami di screening all’open day dell’Asp￼

Le prossime tappe saranno Misilmeri e il quartiere Capo del capoluogo siciliano

CINISI (PA) – Centoquarantatre esami di screening a Cinisi per l’Open Day Itinerante organizzato oggi dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Tantissime le persone che hanno risposto all’appello sulla prevenzione lanciato dall’Azienda sanitaria del capoluogo che, dallo scorso mese di novembre, sta raggiungendo con i propri camper tutti i centri della provincia.

Oltre che per le mammografie (ben 66), è stato considerevole l’afflusso anche per gli altri esami con 15 HPV Teste e 7 Pap Test eseguiti nell’ambito dello screening del cervicocarcinoma e 55 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto.

Dopo la tappa di oggi a Cinisi, i camper della prevenzione dell’Asp di Palermo saranno venerdì 4 a Misilmeri e l’8 marzo nel quartiere Capo di Palermo.