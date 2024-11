Il Circo Orfei torna a Palermo, dal 29 novembre show al Conca D’oro

Ci saranno animali provenienti da cinque continenti ma anche un leone bianco

PALERMO – Le emozioni e il divertimento del Circo Orfei tornano a Palermo dal 29 novembre 2024 al 13 gennaio 2025. Nella cornice del centro commerciale Conca D’oro, il tradizionale Circo Orfei propone in pista la sua spettacolare cavalleria, tra le più apprezzate nel mondo circense e negli eventi equestri in tutta Italia.

Animali esotici provenienti dai cinque continenti e ancora tigri, leoni e in particolar modo un magnifico e rarissimo esemplare di leone bianco. Il Circo Orfei farà conoscere artisti provenienti da ogni parte del mondo capaci di far sognare a occhi aperti.

E come per ogni Circo Orfei, non può mancare lo spettacolo per i più piccoli con la moderna e coinvolgente comicità di Patti il clown.

Un effetto luce di ultima generazione trasporterà il pubblico in una surreale dimensione con la laserwoman.

Le novità al Circo Orfei

Durante la permanenza del Circo Orfei a Palermo ci sarà modo di vivere la vera e unica novità dell’anno: lo spettacolo di acqua e fuoco. Le fiamme e il corpo di una donna, dall’incredibile sopportazione fisica, saranno protagonisti insieme a 15 mila litri di acqua colorata in una coreografia danzante a ritmo di musica. Una scena incredibile che darà vita ad un’atmosfera di pura poesia.

Il circo Sandra Orfei pronto a regalare emozioni uniche ai palermitani e non solo al centro commerciale Conca D’oro.

Lo show andrà in scena tutti i giorni con due spettacoli alle 17.30 e il serale alle 21. Le domeniche mattine, inoltre, sarà possibile far visita al parco zoo dalle 10 alle 13.