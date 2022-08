Civitanova, strangolato davanti a tutti: Alika, il video choc

Le immagini che stanno facendo il giro della Rete

1' DI LETTURA

CIVITANOVA – L’omicidio di Alika Ogorchukwu, il nigeriano di 39 anni ucciso venerdì 29 luglio a Civitanova Marche, è stato ripreso da alcuni passanti e le immagini choc in cui il suo aggressore, un 32enne campano, lo strangola in pieno centro stanno circolando in Rete.

L’aggressore lo ha colpito più volte con una stampella con cui Alika si aiutava a camminare, poi l’ha immobilizzato a terra facendo pressione con il proprio corpo. L’omicidio è stato ripreso dai passanti, ma nessuno è intervenuto per salvare la vita all’ambulante nigeriano.