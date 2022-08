Cocaina sul vassoio al matrimonio, il video diventa virale

Le immagini della festa di nozze sui generis

Un video virale si sta diffondendo dalla Serbia. Nel menù di un matrimonio si è aggiunta una portata stupefacente: cocaina purissima, distribuita a tutti gli invitati su un vassoio. Nelle immagini si vede lo sposo che gira tra gli invitati con un vassoio nero in cui ci sono diverse strisce di cocaina pronte per essere sniffate. Come sottofondo, i convenuti cantano: «L’intero villaggio si riempie il naso di bianco». Il fuori menù finisce anche davanti alla sposa, che non si tira indietro.