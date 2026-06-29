Il sindaco Lagalla: "La città ha dimostrato grande maturità e civiltà"

Il Foro Italico di Palermo ha accolto domenica 28 giugno circa 47 mila spettatori per l’edizione 2026 di Radio Italia Live – Il Concerto. Secondo le stime degli organizzatori, migliaia di persone hanno assistito all’evento gratuito promosso da Radio Italia in collaborazione con il Comune, trasformando il Foro Italico in un grande palcoscenico dedicato alla musica italiana.

Palermo, i protagonisti del concerto di Radio Italia

Ad alternarsi davanti al pubblico, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, sono stati Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Sal Da Vinci.

Per lo spazio Radio Italia Trend x Spotify si è esibito anche Samurai Jay, contribuendo a una serata che ha unito generi e artisti molto diversi tra loro nella suggestiva cornice del Foro Italico affacciato sul mare.

I conduttori

A guidare il pubblico durante l’evento sono state le voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi.

L’anteprima del concerto è stata affidata a Luca Ward, che ha anche presentato dal vivo gli artisti prima delle loro esibizioni. La sigla ufficiale della manifestazione è stata invece eseguita dal vivo da Saturnino.

Delia Buglisi e Serena Brancale

I numeri del concerto di Radio Italia a Palermo

Anche quest’anno Radio Italia Live – Il Concerto ha richiamato una grande partecipazione di pubblico, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana.

Secondo gli organizzatori, la manifestazione ha ancora una volta riunito migliaia di spettatori nel segno della musica dal vivo, offrendo a Palermo una serata di spettacolo e partecipazione con alcuni dei principali protagonisti del panorama musicale nazionale.

Lagalla: “Palermo ha dimostrato grande maturità e civiltà”

“La straordinaria partecipazione di circa 50 mila persone al concerto di Radio Italia Live al Foro Italico conferma, ancora una volta, la capacità della nostra città di accogliere e vivere i grandi eventi con senso di responsabilità e tanta voglia di stare insieme”. Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

“È stata una bellissima festa della musica, che Palermo ha saputo interpretare nel migliore dei modi, dimostrando grande maturità e civiltà”, continua.

Quindi è stata la volta dei ringraziamenti “a Radio Italia, che insieme al Comune di Palermo ha reso possibile un appuntamento di così grande richiamo, e a tutta la macchina organizzativa che ha lavorato senza sosta per garantire che la manifestazione si svolgesse in piena sicurezza e senza alcun disordine. Il mio grazie va alle forze dell’ordine, alla Polizia municipale, alla Protezione civile, al personale del 118, ai volontari e a tutti coloro che, con professionalità e spirito di servizio, hanno operato per tutta la giornata e fino a tarda notte”.

lagalla

Il ringraziamento a maestranze Rap e Reset

“Un ringraziamento – sottolinea il primo cittadino – va anche all’assessorato regionale alle Infrastrutture, che ha predisposto treni straordinari per agevolare gli spostamenti, e ad Amat, che ha potenziato il servizio con navette dedicate. Infine, desidero esprimere gratitudine alle maestranze di Rap e Reset che, già dalle prime ore di questa mattina, sono intervenute per ripristinare il decoro e rimettere in ordine l’area del Foro Italico. Eventi come questo rappresentano anche un importante e ulteriore motore di sviluppo economico per Palermo”.

“I dati – osserva Lagalla – confermano una ricaduta concreta sul nostro territorio: le strutture ricettive hanno registrato un incremento di circa il 10% delle prenotazioni rispetto allo stesso fine settimana dello scorso anno, mentre l’aeroporto ha fatto segnare numeri record di traffico aereo, con 259 voli nella giornata di venerdì, 232 sabato, 254 domenica e altri 254 oggi”.

“Sono risultati che dimostrano come investire in grandi eventi di qualità significhi promuovere l’immagine della città, attrarre visitatori, sostenere il turismo e creare opportunità per l’economia locale. Palermo – conclude il sindaco – continua a crescere come destinazione di riferimento per i grandi appuntamenti nazionali e internazionali, e continueremo a lavorare perché questa sia la strada da seguire”.

Al termine del concerto, una spettatrice ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale alla Cala. Si tratta di una 30enne agrigentino. In manette è finito un 31enne originario del Gambia.

La nota della questura

In una nota della questura spiegano che l’evento “ha comportato una complessa gestione dell’evento, secondo le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi presso la prefettura. L’Ufficio di Gabinetto della questura ha ideato uno scenario operativo per garantire afflusso e deflusso nelle massime condizioni di sicurezza rispetto alla capienza delle aree interessate ed ha orientato la predisposizione di un piano di safety da parte dell’organizzazione”.

Ed ancora: “Dirigenti e funzionari della questura di Palermo hanno coordinato il considerevole numero di aliquote della polizia di Stato, dell’arma del carabinieri e della guardia di Finanza. La sicurezza è stata anche garantita dall’operato della capitaneria di porto e del Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza, nonché parimenti essenziale è stato il contributo offerto dalla Polizia Municipale, dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco, da personale del “118”e dagli stessi steward cui è stata affidata la security dell’evento. La polizia ha messo a disposizione, a partire dalle ore 13.00 e fino alla conclusione dell’evento, un suo drone per la necessaria attività di vigilanza aerea. Le immagini registrate dal drone sono state remotizzate presso la sala gestione eventi, allocata presso la sala operativa. Le immagini

hanno consentito di visualizzare, in tempo reale, l’andamento degli afflussi e deflussi degli spettatori così da garantire, laddove necessario, un tempestivo intervento da parte degli attori coinvolti nella gestione dell’evento”.