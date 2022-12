Covid, commercialisti: “Nel 2020 meno 244 miliardi di fatturato”

I risultati ottenuti dall'Osservatorio sui bilanci 2020

1' DI LETTURA

In base ai risultati ottenuti dall’Osservatorio sui bilanci 2020 delle Società di capitali effettuata Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti, “a livello aggregato, a fronte di un calo dei ricavi di 244 miliardi (-10,1%), i bilanci delle imprese registrano un calo del risultato operativo di 40 miliardi (-33%) che si traduce in una riduzione degli utili netti di 23 miliardi (-24,1%)”. Lo fanno sapere gli stessi professionisti, in una nota, evidenziando come, nell’anno dell’avvento del Covid, le aziende che chiudono il bilancio in perdita siano passate dal 26,9% al 34,1%.

“Ad impattare, però, in maniera significativa sui bilanci è stato il deciso contenimento dei costi di produzione diminuiti di 202,7 miliardi (-8,4%) grazie, soprattutto, al taglio degli approvvigionamenti (materie prime e di consumo e servizi) diminuiti di 186,4 miliardi (-10,2%)”.

A livello geografico, le imprese del Centro, per i commercialisti, registrano il calo maggiore (-14,4%) rispetto alle altre macroaree: in particolare, il Sud (-7%) presenta il decremento più contenuto, mentre il Nord (-9,1%) risulta più in linea con la media nazionale. Decrementi del fatturato molto elevati, si legge, sono avvenuti “nel Lazio (-16,9%), in Sardegna (-21%), in Valle d’Aosta (-15,8%) e in Liguria (-13,7%). La Basilicata è l’unica regione a presentare un incremento dei ricavi (2,4%). Tra le città metropolitane, le più colpite sono Cagliari (-29,3%), Roma (-18%), Firenze (-16,5%), Venezia (-16,1%) e Genova (-14,9%)”