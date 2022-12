Covid, la partita della proroga e l’allarme dei sindacati

Le voci, i sussurri. E l'impegno. Con un occhio a Roma.

PALERMO- “Tra due settimane a circa tremila tecnici e amministrativi, più di settecento solo a Palermo (nella foto l’hub vaccinale della Fiera), non sarà rinnovato il contratto. Sono lavoratori Co.co co impiegati presso le strutture commissariali nate per l’emergenza Covid e che in questi ultimi due anni difficili di pandemia hanno retto i servizi volti a contrastare questa emergenza. Oggi il governo regionale ha annunciato, però, che non ci sono i fondi e gli strumenti per continuare a pagarli. Per questo proclamiamo lo stato di agitazione. Senza risposte immediate scenderemo in piazza con i lavoratori”. Sono le parole allarmate dei segretari Andrea Gattuso Nidil Cgil, Giuseppe Cusimano Felsa Cisl e Danilo Borrelli Uil Temp Sicilia che aggiungono: “Chiediamo all’assessora Giovanna Volo il rinnovo dei contratti per questi lavoratori visto che l’emergenza Covid non è mai finita e subito un incontro per valorizzare queste professionalità che, in un momento così difficile per il Paese, hanno reso un servizio essenziali per i cittadini”.

La partita della proroga

La partita della proroga è in divenire. Le notizie di cui siamo a conoscenza sono queste: il personale sanitario, come ha spiegato lo stesso assessore Volo, avrà un prolungamento del contratto. Il personale amministrativo? Dovrebbe ricevere una mini-proroga, come abbiamo scritto, secondo fonti di Palazzo d’Orleans. I dubbi sindacali non mancano, anche se da Palazzo d’Orleans, ufficiosamente, si ribadisce che c’è ‘la volontà seria’ di procedere. “Si sentono tanti annunci, tante indicazioni – dice Giuseppe Bonsignore del Cimo, il sindacato dei medici ospedalieri -. Al momento non c’è niente nero su bianco, nemmeno per i medici. E mancano dieci giorni a Natale”. “Questi lavoratori non possono essere lasciati come sospesi nell’attesa – incalza Danilo Borrelli della Uil Temp Sicilia -. Ci sono tanti discorsi, tante promesse, le aperture, le frenate. Parliamo di persone che hanno svolto una missione, a rischio, quando, contro il Covid, non c’erano nemmeno i vaccini. Oltretutto, siamo in una fase in cui i contagi e i ricoveri stanno risalendo”.

Il ponte tra la Sicilia e Roma

Il contesto siciliano si intreccia con quello romano. Ieri, con un post social, è intervenuto l’ex assessore alla Salute, Ruggero Razza. “Nelle prossime ore – scrive Razza – grazie al lavoro di FdI coordinato dal deputato nazionale Francesco Ciancitto ed al quale hanno contribuito i parlamentari siciliani del partito (a Roma come a Palermo), sapremo se la norma di legge che individua un percorso di stabilizzazione, con regole chiare e senza alcun favoritismo, riuscirà ad entrare nella manovra finanziaria alla Camera. Intanto l’emendamento è tra i c.d. ‘super-segnalati’. Un risultato dodici mesi fa non raggiunto. Quindi, aspettiamo con fiducia e fino ad allora non è corretto che si dica altro, tranne: grazie, ragazzi. Io voglio credere e credo che si possano trovare soluzioni, perché non è una questione politica o di parte. Non siete soli”.

Il gioco della politica

E c’è il gioco della politica, all’interno del sistema della Sanità. In queste ore, molte voci di parlamentari regionali e non solo si stanno spendendo per la proroga. Ci sono stati interventi alla luce del sole, ma anche whatsapp e telefonate a qualcuno dei lavoratori per fornire rassicurazioni. In attesa di qualcosa che somigli a un impegno serio per la disastrata Sanità siciliana. (Roberto Puglisi)