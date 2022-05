Covid, stop alle mascherine in aereo dal 16 maggio

Le nuove regole in vigore tra pochi giorni

ROMA – Dal 16 maggio niente più mascherine in aereo, almeno per i voli interni all’Ue. Lo stop all’obbligo di utilizzare la mascherina è arrivato con l’ok alle nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi pubblicati dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dall’Aesa (Agenzia europea per la sicurezza aerea). Resta la raccomandazione all’uso dei dispositivi di protezione per chi tossisce o starnutisce. E per tutti resta l’invito al distanziamento e all’igienizzazione frequente delle mani per abbassare il rischio di trasmissione del virus.

Anche dopo il 16 maggio, comunque, le regole sulla mascherina dipenderanno per alcuni aspetti dalla compagnia aerea con la quale si viaggia. In particolare, “i voli da o verso una destinazione in cui è ancora richiesto l’uso della mascherina sui mezzi di trasporto pubblico – puntualizzano Easa ed Ecdc in una nota – dovrebbero continuare a incoraggiare l’impiego del dispositivo, secondo le raccomandazioni”. Quanto ai passeggeri vulnerabili, “dovrebbero continuare a indossare una mascherina indipendentemente dalle regole, idealmente di tipo Ffp2/N95/Kn95, che offre un livello di protezione superiore rispetto a una mascherina chirurgica standard”.