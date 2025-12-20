Crisi idrica e agricoltura, Pace (Dc): “Ammodernare le infrastrutture”

La proposta del capoguppo democristiano all'Ars

PALERMO – Il presidente del gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana all’ARS, l’onorevole Carmelo Pace, è intervenuto con una nota ufficiale in merito alle risorse da destinare al comparto agricolo siciliano, duramente colpito dall’emergenza siccità.

Pace ha evidenziato come il governo regionale, sotto la guida del presidente Renato Schifani, abbia raggiunto un traguardo finanziario definito storico, riuscendo ad azzerare il disavanzo della Regione e realizzando un avanzo di amministrazione che supera i due miliardi di euro.

“Il governo regionale – dichiara il capogruppo della DC all’ARS – ha ottenuto con la guida autorevole del Presidente Schifani un risultato storico: azzerare il disavanzo della Regione realizzando un avanzo di amministrazione superiore ai 2 miliardi. Un traguardo senza precedenti grazie al quale i conti oggi sono in regola”. Secondo l’esponente della DC, questa ritrovata solidità dei conti pubblici permetterà di pianificare investimenti significativi non solo nel sociale, ma anche nel settore primario.

Il parlamentare ha infatti sottolineato che una quota consistente di queste risorse potrà essere indirizzata proprio verso interventi strutturali a sostegno delle campagne. “Accanto alla spesa per il sociale, prioritaria nell’azione di governo e centrale anche nelle prossime iniziative dell’esecutivo, una parte degli oltre 2 miliardi nelle disponibilità della Regione Siciliana potrà essere destinata, tale è anche l’intendimento del Presidente Schifani, che ringrazio ancora una volta per sensibilità e visione, ad interventi strutturali in agricoltura”, ha precisato Pace, ribadendo la necessità di una visione strategica per il futuro del settore.

L’urgenza degli interventi è dettata da una crisi idrica senza precedenti che mette a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende agricole siciliane. “Il nostro comparto agricolo – aggiunge – è in ginocchio a causa della siccità. La situazione per i nostri agricoltori, che rischiano di perdere accanto al raccolto, anche le piante, è drammatica. L’intero settore necessita di interventi tempestivi e mirati per ammodernare le infrastrutture, riparare le condotte, ridotte a un vero e proprio colabrodo, snellire le operazioni di approvvigionamento idrico scongiurando il rischio di continuare a disperdere acqua in mare”.