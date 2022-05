Cuffaro: “Miceli persona per bene, ma si occupi di altro”

“Si fa prendere dal clima di veleno che qualcuno della sua parte sta introducendo“

PALERMO – “Anche Franco Miceli, una persona perbene sempre composta e rispettosa delle storie degli altri, anche se fatte di errori e conseguenti sofferenze, si fa prendere dal clima di veleno che, ad arte, qualcuno dalla sua parte sta introducendo nella campagna elettorale”. Lo sostiene il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro.

“Sarò ‘Franco’ anch’io, non mi faccio coinvolgere in questo clima e – continua – vorrei umilmente ricordargli che ci sono ben altre e più importanti cose di cui occuparsi per il bene di questa città e lasciare ai palermitani e alle palermitane la possibilità di esprimere con il loro voto come la pensano sulla mia presenza in politica, ma mai più come candidato, e sul ritorno della Democrazia Cristiana. Confermo,

comunque, la mia idea che Lui è una persona perbene. Spero non gli dispiaccia”.