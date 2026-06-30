Cultura, apre le porte l’Anfiteatro Urbis, il nuovo spazio culturale in città

Punta a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Palermo

PALERMO – Apre le porte a Palermo l’Anfiteatro Urbis, il nuovo spazio dedicato alla cultura, all’arte e all’intrattenimento, nato dalla visione imprenditoriale di Sonia Hamza che punta a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Palermo.

La programmazione artistica dell’Anfiteatro Urbis è curata dal direttore artistico Stephan Daniel Perez, che guiderà il calendario degli eventi con l’obiettivo di proporre un’offerta culturale variegata e di qualità, capace di valorizzare artisti affermati e nuovi tale Sarà una stagione ricca di appuntamenti, come dimostra il calendario estivo già annunciato.

Gli eventi in programma

Tra gli eventi in programma figurano: 12 luglio – Vintage Sound, un viaggio musicale nel jazz tra gli anni Quaranta e Sessanta; 17 luglio – Daniela Pupella con lo spettacolo Più o meno pausa.

E ancora: 18 luglio – Comedy Night con Celeste Siciliano, Paolo D’Urso e Oriana Cicala;25 luglio – Sicily Dembow, serata dedicata ai ritmi dembow, reggaeton e funk brasileiro; 31 luglio – Tribute Night (artista in via di definizione); 29 agosto – Simone Riccobono e Chris Clun con lo spettacolo POV: Si Ride.

L’apertura dell’Anfiteatro Urbis rappresenta non soltanto l’avvio di una nuova attività, ma un concreto nella cultura e nella crescita della comunità. Con la guida di Sonia Hamza e la direzione artistica di Stephan Daniel Perez, questo nuovo anfiteatro, con i suoi duecento posti, arricchisce l’offerta cultura della città offrendo nuovi spazi di aggregazione per l’intera collettività e soprattutto rappresenta una possibilità per i giovani talenti siciliani che avranno la possibilità di farsi conoscere e coltivare la propria passione per il teatro.