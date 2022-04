Dai Black Eyed Peas a Blanco: presentato il Summer Fest di Catania

Le videointerviste al sindaco facente funzioni Bonaccorsi e all'assessore Mirabella

CATANIA – Summer Fest. Il capoluogo etneo si prepara a una estate densa di eventi musicali e di arte al Giardino Bellini e in altre location di interesse culturale come il Castello Ursino, il Palazzo della Cultura, le Ciminiere e, non ultima, piazza Dante. Il Sindaco, facente funzione, Roberto Bonaccorsi, l’assessore Barbara Mirabella, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro il commissario straordinario del teatro Bellini Daniela Lo Cascio e il sovraintendente Giovanni Cultrera hanno illustrato, stamattina, il calendario. Eventi sinergici con il teatro lirico Vincenzo Bellini, il teatro Stabile e l’Istituto musicale Vincenzo Bellini. Torna la musica e lo spettacolo dal vivo per un’estate con meno restrizioni contro la diffusione del Coronavirus, dall’1 maggio non sarà più obbligatorio il Green pass, tranne nelle strutture sanitarie.

Un Summer Fest all’insegna della “nuova” libertà acquisita all’insegna di “non volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni me le ritrovi tu?”. Emozioni che torneranno in musica alla Villa Bellini con 21 concerti. Iniziano i Pinguini Tattici Nucleari il 19 luglio, Mecna+Coco il 17 luglio, il 20 sarà la volta di Luchè, il 22 Gemitaiz, i Litfiba il 23, Roberto Lipari il 26 e il 28 i Black Eyed Peas. Sempre a luglio chiuderanno Capareza e Bianco, il primo si esibirà sul palco della Villa Bellini il 29, il secondo il 30 e il 31 luglio. Ad agosto sarà la volta di Fabri Fibra il 3 e Ghali il 5, si prosegue con Franco 126 il 6 agosto, Rkomi l’11, Marracash il 13, Ariete il 20, Capo Plaza il 26, Sangiovanni si esibirà il 27 agosto. A settembre, sempre alla Villa Bellini, sarà la volta di Irama il 2, Mannarino il 3 settembre, Carl Brave il 9 e il 17 sarà la volta di Ernia. Il Summer Fest inizierà il 21 giugno con la grande orchestra della RAI, sempre alla Villa Bellini, e tanti, tantissimi, altri appuntamenti nel centro storico etneo tra musica, teatro e spettacolo. “Credo sia la stagione, musicale e artistica, più bella in Italia – dice Barbara Mirabella – dai Black Eyed Peas a Blanco, reduce dal successo a Sanremo, e tantissimi altri artisti per una estate di caratura internazionale”.