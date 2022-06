Danika Mori, la star di PornHub ospite a EtnaComics

La siracusana star del porno è stata ospite del padiglione Taboocom, dedicato all'erotismo.

CATANIA – Danika Mori, la ragazza della porta accanto. Siracusana e catanese al tempo stesso, ha frequentato l’università etnea, una siciliana diventata star di PornHub e ospite d’eccezione nel nuovo spazio, Taboocom, di Etna Comics. “Danika Mori è un nome d’arte e nasce come performer amatoriale. I miei video vennero caricati su PornHub e da lì iniziò una vera e propria ascesa”.

Inizialmente la nazionalità di Mori non viene rivelata. “Ho deciso di renderla pubblica successivamente ed eccomi qui – continua Danika Mori – La pornostar è la parte di me che ho considerato, per molto tempo, un alter ego. Oggi chiamarmi Federica, il mio nome di battesimo, o Danika è uguale. Federica D’Amore o Danika Mori è uguale”. Danika Mori si definisce una rappresentante del “femminismo sex positive”. Perché non tutte le espressioni di “femminismo” vedono nell’eros una “liberazione“.

“Io ho usato l’erotismo come terapia d’urto. Mi sono messa in mostra con la webcam sprigionando la mia sessualità, cosa, questa, che mi accomuna a tantissime donne”. Danika Mori non è un personaggio precostruito. “Una donna non va etichettata – continua Mori – come o “santa” o “puttana” ed è questo il senso del femminismo sex positive”.

Danika firma le magliette, i fan si accalcano all’ingresso, al Taboocom iniziano gli incontri con autrici e autori di fumetti erotici, sulle pareti dello spazio diverse opere che si alternano con altre uncensored dove il visitatore può spostare piccoli cartoncini neri posizionati sull’opera erotica a mo’ di censura. Danika Mori parla anche del capoluogo etneo e del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. “Una città che ha sempre offerto qualcosa di alternativo anche dal punto di vista erotico – racconta Danika”, che adesso vive a Tenerife.

Il suo successo, vincitrice del PornHub Award 2022 e non solo, e il suo lavoro l’hanno portata a vivere sull’isola spagnola. “Usare il proprio corpo per lavorare ed evitare lo stigma” che tutti noi abbiamo dentro – continua Danika – un pregiudizio che non ha più motivo di esistere”. Danka Mori a Etna Comics è ospite dello spazio Taboocom che, ricordiamolo, non è vietato ai minori.