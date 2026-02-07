 Diciassettenne uccisa e gettata nel canalone: interrogato un amico
Diciassettenne uccisa e gettata in un canalone: interrogato un amico

Il giovane dovrebbe essere l'ultimo ad averla vista
NIZZA MONFERRATO
di
La ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, che è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti), presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d’acqua è il rio Nizza.

Interrogato un amico

Un amico della 17enne è ascoltato dai carabinieri che stanno cercando di fare luce sul caso. A quanto si apprende, la ragazza non aveva in corso una relazione sentimentale. Il giovane dovrebbe essere l’ultimo ad averla vista. Zoe, dopo il lavoro, aveva trascorso la serata con il suo gruppo di amici nel centro della città. Quindi, per ragioni da chiarire, si era allontanata.

