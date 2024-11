Diospyros Festival, a Misilmeri tre serate con protagonista il kaki locale

L'iniziativa

MISILMERI (PALERMO) – Cooking show, degustazioni e street food, ma anche musica e cabaret in piazza Comitato 1860. Protagonista il kaki. Questi gli ingredienti dell’evento in programma da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, dalle 18:30 fino alle 24, a Misilmeri (Palermo) e denominato: ‘Diospyros Festival’.

Il loto di Misilmeri è una delle eccellenze locali che racconta la storia e la passione del territorio e in occasione della tre giorni il frutto sarà utilizzato per creare piatti innovativi.

Misilmeri è la patria del kaki in Sicilia e sembra che l’introduzione del frutto nella cittadina in provincia di Palermo sia da attribuirsi ad un religioso, Francesco Cuponi, curatore di un piccolo orto botanico locale, il quale, alla fine del XVII secolo, introdusse qualche pianta di kaki insieme a molte altre specie esotiche. Tra il 1925 e il 1930 tale specie si diffuse in diversi orti familiari. Constatata la buona affidabilità e i risultati produttivi del kaki sostituì in parte gli agrumi. La varietà coltivata è la Farmacista Honorciti, esclusiva di Misilmeri.

Tanti i cooking show in programma: venerdì si inizia con Salvo Amodeo della Gelateria Ponci; seguirà lo chef Fabrizio Di Cara, docente presso l’Associazione Ted Formazione – Accademia del Gusto. A seguire Claudio Oliveri, chef e patron del ristorante Oliveri 1964 a Bagheria e del pizzaiolo Rosario Passantino della Pizzeria Passantino. Sabato toccherà al cuciniere Salvo Terruso, conosciuto come Il Pastaio Matto, al pluripremiato pastry chef Giuseppe Sparacello e a Giovanni Amato patron della Pizzeria dell’Emiro. Domenica si esibiranno lo chef Giuseppe Roccaforte, dell’Associazione Euro Toques, la lalentuosa pastry chef Bina La Corte, docente dell’Associazione Ted Formazione – Accademia del Gusto e il pastry chef Mario Graditi della Pasticceria Graditi.

Sabato e domenica il meglio dello street food siciliano sarà proposto all’interno degli stand del Food Village. Tra gli spettacoli in programma venerdì alle 21:30 il concerto gratuito di Lello Analfino che sarà accompagnato dalla Tinturia Orkestar; sabato si ballerà con I Quaranta che ballano 90 e domenica si riderà con lo spettacolo de I 4 Gusti.

Domenica 1 Dicembre alle ore 10 presso Piazza Comitato si terrà il seminario “Prospettive e potenzialità di crescita del Kaki di Misilmeri tra storia e innovazione di processo Marketing, shelf-life, catena del freddo, rete commerciale, piattaforme logistiche e packaging”.

Tra gli interventi previsti durante il talk Rosario Rizzolo, Sindaco di Misilmeri; Gaspare Vitrano, presidente Commissione Attività Produttive Assemblea regionale siciliana; Antonio Barbagallo, assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; Raffaele Stancanelli, europarlamentare e coordinatore Gruppo Patrioti in Commissione Agricoltura; Vincenzo Figuccia, deputato questore all’Assemblea regionale siciliana; Francesco Agnello, presidente GAL Metropoli Est; Salvatore Tosi, direttore GAL Metropoli Est; Francesco Paladino, funzionario direttivo assessorato regionale Agricoltura responsabile ex SOAT Misilmeri; Vittorio Farina, professore ordinario Unipa (SAAF – Scienze Agrarie Alimentari e Forestali); Massimo Todaro, presidente Consorzio delle Denominazioni di Origine Siciliana; Michele Balistreri, Direttore AllFoodSicily.it.

Il Diospyros Festival è organizzato dal Comune di Misilmeri con il contributo della Regione Siciliana, assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. L’evento, inoltre, è promosso all’interno del riconoscimento Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025.

“Con la prima edizione del Diospyros Festival -afferma Rosario Rizzolo, sindaco di Misilmeri – vogliamo celebrare il kaki di Misilmeri, eccellenza e prodotto simbolo del nostro territorio. E lo faremo con un festival di tre giorni che vedrà esibirsi prestigiosi chef, pizzaioli, pasticceri e panificatori che nei loro show cooking useranno e valorizzeranno il nostro kaki misilmerese. Non mancheranno, inoltre, degustazioni, street food e intrattenimento con il concerto di Lello Analfino e i Tinturia, lo spettacolo musicale dei Quaranta che ballano 90 e il cabaret de I 4 Gusti”.