Monte Po, scoperta una discarica abusiva con amianto e materiale edile

CATANIA – Cisterne e lastre in amianto, materiale edile, televisori: sono solo alcuni dei rifiuti trovati in un capannone e un fabbricato nella zona di Monte Po da due guardie dell’Eps, l’Ente produttori di selvaggina. In un esposto l’Eps denuncia l’abbandono e il rifiuto di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi.

La discarica

La scoperta è avvenuta il 15 marzo scorso, quando due guardie dell’ente hanno notato in via del commercio 20, a Misterbianco, un capannone e un fabbricato riempiti di rifiuti. Dopo essersi avvicinate, le due guardie si sono rese conto che l’intera area di circa 800 metri quadrati è stata trasformata in un luogo di scarico e deposito di rifiuti.

Nella denuncia si può leggere l’elenco dei rifiuti trovati: si parla di cisterne e lastre in amianto, pedane in legno, materiale di risulta edile, televisori, rifiuti incendiati, vetro e sacchi di plastica pieni di spazzatura. La stima fatta dagli ispettori è che nella discarica abusiva si trovino circa 600 metri cubi di rifiuti.

La denuncia

Nell’esposto alla procura di Catania, l’Eps ipotizza la “potenziale pericolosità nei confronti dell’ambiente e della salute”, sottolineando “l’attuale e perdurante stato di compromissione dei luoghi”. Per questo chiede alla magistratura di verificare se siano state trasgredite le leggi sull’inquinamento ambientale.