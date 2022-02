Droga e armi, i sequestri di “Third Family” VIDEO

Le immagini della Polizia sull'operazione che ha coinvolto la terza famiglia mafiosa di Adrano

CATANIA – Pistole, fucili, bombe a mano, e tanta droga, soprattutto cocaina e marijuana. Tra le immagini diffuse dalla Polizia in seguito al blitz Third Family, che questa mattina ha visto l’arresto di 21 persone, ci sono anche quelle che riguardano le armi utilizzate dai Lo Cicero per controllare lo spaccio di droga.

Il gruppo infatti gestiva un traffico di stupefacenti non solo nel comune di Adrano, ma anche in altri comuni delle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa.

Tra le immagini diffuse dalla Polizia, oltre a quelle di droga e armi, anche alcuni fotogrammi di una rapina avvenuta a Santa Maria di Licodia.