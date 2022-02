Due rapine e due furti in cinque giorni: arrestato catanese in trasferta

Colpi eseguiti tra Luino e la Svizzera, in un breve lasso di tempo

LUINO – Diversi reati, tutti commessi a Luino, in provincia di Varese, e tutti – secondo i carabinieri – da un 28enne originario di Catania. In soli cinque giorni. Secondo una nota diffusa dai militari del Varesotto, le indagini sono partite nella serata del 5 febbraio: due uomini, arrivati a bordo di uno scooter e con addosso caschi integrali, sono entrati in un supermercato Lidl e lo hanno rapinato con pistola e taglierino. Bottino? Quattromila euro e più. Il motorino era stato rubato nei pressi di un centro scommesse.

Confrontando le immagini di videosorveglianza della Lidl e del centro scommesse, sarebbe poi emerso che rapina e furto erano stati commessi dalle stesse persone. Il 9 febbraio, intorno alle 15, due persone hanno rapinato un distributore di carburante a Fornasette, in territorio svizzero, ma immediatamente a ridosso del confine. L’arma della rapina? Un taglierino, per farsi consegnare duemila euro di bottino.

I due, dopo il colpo, sono rientrati in Italia. Ma non hanno fatto i conti con i sistemi di videosorveglianza del rifornimento, che hanno ripreso anche l’auto con cui era stato eseguita la rapina. Era stata rubata a Luino. E lì stava tornando.

Ai carabinieri ci è voluto poco per identificare il veicolo in una via del centro storico luinese. Lì vicino c’era un ragazzo che stava per salire in un’altra macchina. Quando lo hanno fermato, i militari hanno scoperto che aveva 28 anni, era originario di Catania e aveva con sé 1500 euro e parte della refurtiva portata via alla Lidl.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese ha emesso nei confronti del 28enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ragazzo è adesso nella casa circondariale di Varese, mentre il suo complice non è stato identificato ed è tutt’ora sconosciuto.