E’ scomparsa da Catania, appello per Daniela

CATANIA. Si chiama Daniela Taffari, ha 41 anni e non si hanno sue notizie da oltre 24 ore. Avrebbe lasciato la propria abitazione in stato confusionale, lasciando aperta la porta di casa che si trova nella centralissima via Osservatorio.

L’appello sta facendo il giro del web ma della donna non si hanno ancora notizie.

Chiunque dovesse avere informazioni in merito segnali subito alle Forze dell’Ordine.