E’ tutto pronto per Taobuk: “Verità e sguardo al presente”

Presentato questa mattina il cartellone della kermesse letteraria. VIDEO

CATANIA. Dal 16 al 20 giugno prossimi si alza il sipario sulla dodicesima edizione di Taobuk. Saranno più di duecento gli ospiti che si alterneranno e dialogheranno negli incontri del Taobuk in diverse location della “Perla dello Ionio”.

Sabato 18 giugno, durante la serata di gala della kermesse letteraria, sul palco dello splendido Teatro Antico di Taormina saranno presenti grandi nomi della letteratura, del cinema, della danza e della musica. Presentata, stamattina, nella sede del Palazzo della Regione la dodicesima edizione di Taobuk. Il tema che verrà sviluppato e discusso durante la kermesse letteraria sarà “verità”. Un dialogo ampio tra molti dei protagonisti del nostro tempo con diversi percorsi dialettici e di confronto.



La dodicesima edizione di Taobuk è stata presentata da Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico della kermesse letteraria insieme a Manlio Messina Assessore Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, a Gaetano Armao, in collegamento video, Vicepresidente della Regione Siciliana, Daniela Lo Cascio Commissario straordinario del Teatro lirico Vincenzo Bellini di Catania, Giovanni Cultrera sovrintendente del Teatro lirico Vincenzo Bellini, Gabriella Tigano Direttrice del Parco Archeologico di Naxos Taormina, Ester Bonafede sovrintendente Taormina Arte, Sandro Pappalardo Consigliere Enit e Mauro Bolognari Sindaco di Taormina.



“Il tema della dodicesima edizione di Taobuk è “verità” – dice il presidente e direttore artistico Antonella Ferrara – come dice Eraclito “la verità ama nascondersi”, ma noi andremo a fondo in tutte le discipline in nome delle “belle lettere” con uno sguardo sul presente”. Più di duecento ospiti tra arte, scienza, medicina e geopolitica e molti gli argomenti che verranno approfonditi e discussi al Taobuk. Il 18 giugno, durante la serata di gala sul palco del Teatro Antico di Taormina, verranno assegnati i Taobuk Award. Paul Auster e Michel Houellebecq riceveranno l’Award di eccellenza letteraria, riconoscimenti anche al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, all’attore e regista teatrale Tony Servillo, al regista e attore Roberto Andò e all’artista e scrittore Emilio Isgrò. Sul palco del Teatro Antico si esibiranno, inoltre, la cantautrice Malika Ayane, Jacopo Tissi già primo ballerino del Teatro Bolshoi di Mosca, il soprano Olga Peretyatko, il violinista Alessandro Quarta e Gianna Fratta dirigerà l’orchestra del Teatro Lirico Vincenzo Bellini. Dal 16 al 20 giugno saranno diverse le location che ospiteranno, a Taormina, gli incontri del Taobuk, Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, Belmond Grand Hotel Timeo, San Domenico Palace, Hotel Villa Diodoro, il Teatro Antico, Palazzo Ciampoli e il Grand Hotel San Pietro.

L’ingresso a tutti gli incontri sarà gratuito, fino all’esaurimento dei posti disponibili.