Elezioni Regionali, tutti i voti dei candidati all’Ars di Messina

MESSINA – Ecco tutti i voti dei candidati all’Ars e di lista relativi al collegio della provincia di Messina. Dati aggiornati a 518 sezioni scrutinate su 776. TUTTI I VOTI DELLE PROVINCE SICILIANE
|LISTA N. 1 SICILIA VERA
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|LO GIUDICE DANILO
|MESSINA, 13-11-1986
|6.053
|2
|ALIBERTI EUGENIO
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 31-12-1974
|2.682
|3
|BRUNO DANIELA
Detta/o CONSOLO
|MESSINA, 03-08-1963
|792
|4
|GIANNETTO SERENA
|MESSINA 16-04-1988
|581
|5
|GIUFFRE’ STEFANIA
|MESSINA, 04-08-1985
|400
|6
|RESTUCCIA ANTONIO
|MESSINA 25-02-1949
|358
|7
|RICCIARDI FILIPPO
|CARACAS (VENEZUELA), 05-05-1962
|1.865
|8
|VICARI MARCO
|SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 26-04-1974
|1.223
|TOTALE
|13954
|LISTA N. 2 IMPRESA SICILIA
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|CRISAFULLI UGO SERGIO
Detta/o SERGIO
|GRANITI (ME), 26-02-1958
|179
|2
|CONTI FRANCESCO
Detta/o CICCIO
|MESSINA 02-10-1972
|10
|3
|IRRERA CRISTIANA
|MESSINA, 11-10-1968
|67
|4
|LO BIANCO ANNA
|PALERMO 25-04-1978
|47
|5
|MICALIZZI RITA PANCRAZIA
|TAORMINA (ME), 09-07-1962
|419
|6
|MORDACI ROCCO AUGUSTO
|CARAFFA DEL BIANCO (RC) 06-01-1960
|313
|7
|RIFICI SARA
|MESSINA, 16-03-1973
|323
|8
|STRACUZZI ANTONIO
Detta/o TONINO
|MESSINA 09-10-1965
|37
|TOTALE
|1395
|LISTA N. 3 BASTA MAFIE
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|ANDO’ OSCAR
|MESSINA, 01-11-1984
|9
|2
|ARENA MARISA
|MESSINA 15-10-1978
|2
|3
|CALORE GRAZIA
|MESSINA, 16-09-1962
|2
|4
|COSENZA SALVATORE
|MESSINA 07-10-1966
|27
|5
|FAMA’ FABIO
|MESSINA, 16-05-1977
|9
|6
|IMPOLLONIA TERESA
|MESSINA 07-12-1974
|5
|7
|TRIPODI CRISTIANO
|MESSINA, 16-09-1984
|13
|8
|ZODDA ROBERTO
|MESSINA 08-09-1953
|44
|TOTALE
|111
|LISTA N. 4 GIOVANI SICILIANI
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|CAPPELLO GIULIA
|MESSINA, 31-05-1997
|13
|2
|CARDIA ALESSANDRA
|MESSINA 07-12-1994
|0
|3
|DI MENTO GIUSEPPE
|MESSINA, 23-04-1993
|37
|4
|LA MACCHIA TOMMASO
|MESSINA 19-02-1990
|423
|5
|MORMINO FABIANA
|MESSINA, 17-11-1999
|105
|6
|NATOLI SIMONE
|PATTI (ME) 06-10-1979
|823
|7
|RAVIDA’ DOMENICO
|MESSINA, 12-05-2001
|481
|8
|ROMEO FRANCESCO
Detta/o CICCIO
|MESSINA 30-11-1995
|43
|TOTALE
|1925
|LISTA N. 5 MOVIMENTO 5 STELLE 2050
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|DE LUCA ANTONINO
Detta/o ANTONIO
|MESSINA, 23-12-1979
|635
|2
|PAPIRO ANTONELLA
|SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 15-09-1978
|523
|3
|CANNISTRA’ CRISTINA
|MESSINA, 06-12-1973
|21
|4
|GIORGIANNI VERA
|MILAZZO (ME) 14-08-1972
|698
|5
|LEANZA CALOGERO
|BRONTE (CT), 19-01-1998
|474
|6
|VALVIERI LETTERIO
Detta/o LILLO
|MESSINA 08-08-1979
|3
|7
|UTANO GIOVANNI
|MILAZZO (ME), 27-07-1962
|671
|8
|ZINGONE RICCARDO
|MISTRETTA (ME) 08-09-1965
|511
|TOTALE
|3536
|LISTA N. 6 TERRA D’AMURI
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|ANTONUCCIO IRENE
|SPADAFORA (ME), 27-09-1957
|47
|2
|BRIGANDI’ ALESSANDRO
Detta/o BRIGA
|MESSINA 22-06-1977
|21
|3
|CARROLO ELISABETTA
|MESSINA, 23-08-1975
|37
|4
|DI NATALE ANTONINO
Detta/o NINO
|FURNARI (ME) 14-12-1962
|88
|5
|IOPPOLO SALVATORE
|PATTI (ME), 01-07-1981
|719
|6
|LAIMO FRANCO MARIA
|MESSINA 06-01-1982
|25
|7
|MANISCALCO MARTA
|MESSINA, 24-09-1966
|90
|8
|PUCCIO SALVATORE
|LETOJANNI (ME) 06-07-1969
|281
|TOTALE
|1308
|LISTA N. 7 FORZA ITALIA
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|CALDERONE TOMMASO ANTONINO
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 30-01-1963
|9.993
|2
|CILENTO BRUNO
|MESSINA 11-03-1973
|317
|3
|CORVAJA GIUSEPPE
|MESSINA, 03-11-1956
|310
|4
|DI CIUCCIO DANIELA
|MESSINA 22-02-1974
|121
|5
|GRASSO BERNADETTE FELICE
|CAPRI LEONE (ME), 09-08-1959
|6.325
|6
|PICCIOLO GIUSEPPE
Detta/o BEPPE O PEPPE
|MESSINA 24-07-1965
|3.368
|7
|SINDONI DONATELLA
|MESSINA, 16-12-1959
|16
|8
|VILLARI GIOVANNI
|MESSINA 22-05-1974
|89
|TOTALE
|20539
|LISTA N. 8 LAVORO IN SICILIA
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|BARBARO FORTUNATO
|MILAZZO (ME), 09-03-1971
|109
|2
|CAMPANELLA NICOLETTA
|MESSINA 08-01-1990
|35
|3
|DI BUONO LIBORIO ANTONELLO MICHELE
Detta/o ANTONELLO
|CALTANISSETTA, 29-01-1966
|12
|4
|FIOCCO GIUSEPPE
Detta/o PIPPO
|SAPONARA (ME) 03-05-1954
|319
|5
|FORMICA STEFANIA
|MESSINA, 08-11-1961
|0
|6
|GUIDO MARIO GRAZIA
|MONFORTE SAN GIORGIO (ME) 02-04-1976
|198
|7
|MELLINI ARMANDO
|BOLOGNA, 11-03-1959
|80
|8
|STURIALE DOROTEA
|MESSINA 03-08-1966
|22
|TOTALE
|775
|LISTA N. 9 DC DEMOCRAZIA CRISTIANA
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|BARBERA GABRIELLA
|MESSINA, 02-12-1980
|29
|2
|MERLINO SALVATORE
|MESSINA 11-12-1960
|571
|3
|PRESTIGIACOMO MARIATERESA
Detta/o MARIELLA
|MESSINA, 06-05-1954
|18
|4
|PRINCIOTTA CARIDDI GIOVANNI
Detta/o PRINCIOTTA
|MESSINA 20-08-1970
|683
|5
|RAINERI MANGIALINO FEDERICO
Detta/o RANIERI-RAINERI-RANERI
|PATTI (ME), 10-05-1991
|3.150
|6
|RUSSO GIUSEPPE PIERPAOLO
Detta/o PEPPE
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 29-06-1991
|671
|7
|TOTARO SALVATORE
Detta/o TODARO
|MESSINA, 05-02-1959
|134
|TOTALE
|5256
|LISTA N. 10 CENTO PASSI PER LA SICILIA
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO
|CATANIA, 15-04-1957
|397
|2
|ORIOLES RICCARDO
|MESSINA 22-12-1949
|97
|3
|CANNISTRA’ GIUSEPPE
Detta/o PINETA
|MESSINA, 04-05-1983
|363
|4
|FOSCOLO NUNZIATA
Detta/o NELLA
|NIZZA DI SICILIA (ME) 07-07-1962
|169
|5
|GUSSIO AGATA
Detta/o KATIA
|MESSINA, 16-07-1968
|16
|6
|MAMI’ ANTONIO DARIO
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 24-05-1975
|1.714
|7
|SIRACUSANO DOMENICO
|MESSINA, 27-11-1974
|590
|8
|ZAGONE MARIA TERESA
|MESSINA 08-03-1965
|38
|TOTALE
|3384
|LISTA N. 11 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|ARMAO GAETANO
|PALERMO, 14-01-1962
|86
|2
|FALDUTO NOVELIA
|MESSINA 26-07-1967
|13
|3
|GRASSO LETTERIO
|MESSINA, 26-12-1954
|99
|4
|GIORDANO ANTONINO
|MESSINA 18-03-1948
|25
|5
|BOTTO AURELIA
|PALERMO, 23-12-1975
|2
|6
|MICELI MASSIMILIANO
|MESSINA 03-05-1973
|25
|7
|FERRARIO MARIO
|MESSINA, 15-10-1956
|6
|TOTALE
|256
|LISTA N. 12 ORGOGLIO SICULO CON CATENO
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|BRIGUGLIO MARIO
|MESSINA, 03-03-1967
|1.388
|2
|BUONOCUORE CONCETTA
Detta/o CETTINA BONOCORE BUONOCORE BONOCUORE
|MESSINA 25-03-1961
|217
|3
|CANTELLO IVANO
|MESSINA, 17-06-1973
|214
|4
|DI CIUCCIO ROSARIA RITA
Detta/o SPINELLA
|MESSINA 05-05-1972
|164
|5
|FAZIO FRANCESCO
|MESSINA, 16-12-1958
|276
|6
|LA SPADA SERENA
|SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 05-11-1984
|825
|7
|PULIZZI VINCENZO
Detta/o ENZO
|FRANCAVILLA DI SICILIA (ME), 18-06-1972
|947
|8
|ZIRILLI DANIELA
|MESSINA 18-01-1977
|731
|TOTALE
|4762
|LISTA N. 13 PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|ALOISI MARIA
|MESSINA, 08-12-1977
|11
|2
|BARTOLOMEO ANTONELLA
|MESSINA 17-06-1973
|238
|3
|BUZZANCA GIUSEPPE
Detta/o PEPPINO
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 02-01-1954
|1.427
|4
|CATALFAMO ANTONIO
|MILAZZO (ME) 01-09-1980
|3.253
|5
|LACCOTO GIUSEPPE
Detta/o PIPPO
|BROLO (ME), 28-04-1949
|4.464
|6
|PANTO’ GIOVANNA
|NEW YORK (STATI UNITI) 19-04-1967
|81
|7
|PARATORE DAVIDE
|MESSINA, 06-10-1971
|1.446
|8
|SALAMONE MARILENA
|MESSINA 22-01-1970
|0
|TOTALE
|10920
|LISTA N. 14 FRATELLI D’ITALIA
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|AMATA ELVIRA
|MESSINA, 02-10-1969
|4.659
|2
|GALLUZZO GIUSEPPE
Detta/o PINO
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 01-01-1972
|8.029
|3
|MICELI LUIGI
|PALERMO, 06-08-1974
|1.133
|4
|NANI’ GAETANO
|MESSINA 03-10-1974
|1.032
|5
|CIRAOLO VINCENZO
|MESSINA, 06-04-1964
|354
|6
|CROCE FERDINANDO
|MESSINA 14-09-1982
|1.720
|7
|GIACOBBE GIOVANNA
|FIUMEDINISI (ME), 12-03-1967
|14
|8
|PINO TERESA
|TRIPI (ME) 18-11-1957
|376
|TOTALE
|17317
|LISTA N. 15 PARTITO DEMOCRATICO
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|BARTOLOTTA ANTONINO
Detta/o NINO
|TAORMINA (ME), 13-01-1970
|2.649
|2
|CAPRIA FRANCESCO
|MESSINA 27-05-1983
|82
|3
|CHINNICI VALENTINA
|PALERMO, 26-07-1975
|341
|4
|LEANZA CALOGERO
|MESSINA 27-12-1994
|3.023
|5
|MANCUSO PALMIRA
|MESSINA, 10-12-1975
|66
|6
|MASTROENI GIOVANNI
Detta/o MASTROIENI O MASTROJENI
|ROCCALUMERA (ME) 06-08-1960
|2.003
|7
|PULEJO LAURA
|MESSINA, 21-06-1951
|30
|8
|VITARELLI GIUSEPPE
|REGGIO CALABRIA 21-06-1962
|21
|TOTALE
|8215
|LISTA N. 16 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|DE LUCA CATENO
|FIUMEDINISI (ME), 18-03-1972
|7.283
|2
|COSTANTINO VALENTINA
|BRONTE (CT) 18-10-1987
|722
|3
|CROCE’ CONCETTA
Detta/o LAURA
|MESSINA, 29-08-1959
|331
|4
|D’ANGELO NICOLETTA
|MESSINA 22-09-1964
|535
|5
|DE LEO ALESSANDRO
|MESSINA, 20-03-1983
|1.092
|6
|GIORGIANNI MARCO
|MILAZZO (ME) 05-10-1967
|1.958
|7
|LOMBARDO GIUSEPPE
Detta/o PIPPO
|ROCCALUMERA (ME), 27-10-1970
|1.783
|8
|SCIOTTO MATTEO
|MILAZZO (ME) 07-05-1968
|6.007
|TOTALE
|19711
|LISTA N. 17 POPOLARI E AUTONOMISTI
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|GENOVESE LUIGI
|MESSINA, 02-02-1996
|5.661
|2
|GRECO MARCELLO
|MESSINA 16-01-1958
|571
|3
|CARNEVALE EMANUELE
|PALERMO, 13-09-1963
|482
|4
|D’ANGELO NUNZIATA
Detta/o DANGELO TINA
|CATANIA 02-03-1974
|21
|5
|DI SALVO BARBARA
|MESSINA, 20-05-1982
|289
|6
|FRONTINO LUCA
|MONCALIERI (TO) 19-03-1974
|699
|7
|MANGANO PAOLO
|MESSINA, 05-01-1996
|528
|8
|MAZZEO ROSA ANGELA
Detta/o ROSANGELA
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 20-11-1976
|482
|TOTALE
|8733
|LISTA N. 18 AUTONOMIA SICILIANA
|Ordine
|Cognome Nome
|Luogo, Data di Nascita
|Preferenze
|1
|CATALFAMO CRISTINA
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 11-12-1971
|440
|2
|DE VINCENZO GIOVANNA
Detta/o IVANA
|MESSINA 02-09-1972
|15
|3
|PENNISI ANTONIO
|TAORMINA (ME), 05-10-1973
|42
|4
|OTERI SIMONA
|MESSINA 03-02-1975
|4
|5
|RUZZO DANIELE
|MESSINA, 23-09-1978
|2
|6
|SCOPELLITI GIOVANNI
|MESSINA 25-04-1983
|40
|7
|TARANTO BARTOLOMEO
Detta/o CAVALLINO
|LIPARI (ME), 06-02-1963
|40
|8
|TRACLO’ OLEG
|MESSINA 15-01-1983
|187
|TOTALE
|770
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