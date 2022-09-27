 Elezioni Regionali, Messina: i voti dei candidati all’Ars - Live Sicilia

Elezioni Regionali, tutti i voti dei candidati all’Ars di Messina

Le preferenze espresse nella corsa all'Assemblea regionale siciliana
LO SPOGLIO
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MESSINA – Ecco tutti i voti dei candidati all’Ars e di lista relativi al collegio della provincia di Messina. Dati aggiornati a 518 sezioni scrutinate su 776. TUTTI I VOTI DELLE PROVINCE SICILIANE

LISTA N. 1 SICILIA VERA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1LO GIUDICE DANILOMESSINA, 13-11-19866.053
2ALIBERTI EUGENIOBARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 31-12-19742.682
3BRUNO DANIELA
Detta/o CONSOLO		MESSINA, 03-08-1963792
4GIANNETTO SERENAMESSINA 16-04-1988581
5GIUFFRE’ STEFANIAMESSINA, 04-08-1985400
6RESTUCCIA ANTONIOMESSINA 25-02-1949358
7RICCIARDI FILIPPOCARACAS (VENEZUELA), 05-05-19621.865
8VICARI MARCOSANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 26-04-19741.223
TOTALE13954
LISTA N. 2 IMPRESA SICILIA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1CRISAFULLI UGO SERGIO
Detta/o SERGIO		GRANITI (ME), 26-02-1958179
2CONTI FRANCESCO
Detta/o CICCIO		MESSINA 02-10-197210
3IRRERA CRISTIANAMESSINA, 11-10-196867
4LO BIANCO ANNAPALERMO 25-04-197847
5MICALIZZI RITA PANCRAZIATAORMINA (ME), 09-07-1962419
6MORDACI ROCCO AUGUSTOCARAFFA DEL BIANCO (RC) 06-01-1960313
7RIFICI SARAMESSINA, 16-03-1973323
8STRACUZZI ANTONIO
Detta/o TONINO		MESSINA 09-10-196537
TOTALE1395
LISTA N. 3 BASTA MAFIE
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1ANDO’ OSCARMESSINA, 01-11-19849
2ARENA MARISAMESSINA 15-10-19782
3CALORE GRAZIAMESSINA, 16-09-19622
4COSENZA SALVATOREMESSINA 07-10-196627
5FAMA’ FABIOMESSINA, 16-05-19779
6IMPOLLONIA TERESAMESSINA 07-12-19745
7TRIPODI CRISTIANOMESSINA, 16-09-198413
8ZODDA ROBERTOMESSINA 08-09-195344
TOTALE111
LISTA N. 4 GIOVANI SICILIANI
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1CAPPELLO GIULIAMESSINA, 31-05-199713
2CARDIA ALESSANDRAMESSINA 07-12-19940
3DI MENTO GIUSEPPEMESSINA, 23-04-199337
4LA MACCHIA TOMMASOMESSINA 19-02-1990423
5MORMINO FABIANAMESSINA, 17-11-1999105
6NATOLI SIMONEPATTI (ME) 06-10-1979823
7RAVIDA’ DOMENICOMESSINA, 12-05-2001481
8ROMEO FRANCESCO
Detta/o CICCIO		MESSINA 30-11-199543
TOTALE1925
LISTA N. 5 MOVIMENTO 5 STELLE 2050
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1DE LUCA ANTONINO
Detta/o ANTONIO		MESSINA, 23-12-1979635
2PAPIRO ANTONELLASANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 15-09-1978523
3CANNISTRA’ CRISTINAMESSINA, 06-12-197321
4GIORGIANNI VERAMILAZZO (ME) 14-08-1972698
5LEANZA CALOGEROBRONTE (CT), 19-01-1998474
6VALVIERI LETTERIO
Detta/o LILLO		MESSINA 08-08-19793
7UTANO GIOVANNIMILAZZO (ME), 27-07-1962671
8ZINGONE RICCARDOMISTRETTA (ME) 08-09-1965511
TOTALE3536
LISTA N. 6 TERRA D’AMURI
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1ANTONUCCIO IRENESPADAFORA (ME), 27-09-195747
2BRIGANDI’ ALESSANDRO
Detta/o BRIGA		MESSINA 22-06-197721
3CARROLO ELISABETTAMESSINA, 23-08-197537
4DI NATALE ANTONINO
Detta/o NINO		FURNARI (ME) 14-12-196288
5IOPPOLO SALVATOREPATTI (ME), 01-07-1981719
6LAIMO FRANCO MARIAMESSINA 06-01-198225
7MANISCALCO MARTAMESSINA, 24-09-196690
8PUCCIO SALVATORELETOJANNI (ME) 06-07-1969281
TOTALE1308
LISTA N. 7 FORZA ITALIA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1CALDERONE TOMMASO ANTONINOBARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 30-01-19639.993
2CILENTO BRUNOMESSINA 11-03-1973317
3CORVAJA GIUSEPPEMESSINA, 03-11-1956310
4DI CIUCCIO DANIELAMESSINA 22-02-1974121
5GRASSO BERNADETTE FELICECAPRI LEONE (ME), 09-08-19596.325
6PICCIOLO GIUSEPPE
Detta/o BEPPE O PEPPE		MESSINA 24-07-19653.368
7SINDONI DONATELLAMESSINA, 16-12-195916
8VILLARI GIOVANNIMESSINA 22-05-197489
TOTALE20539
LISTA N. 8 LAVORO IN SICILIA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1BARBARO FORTUNATOMILAZZO (ME), 09-03-1971109
2CAMPANELLA NICOLETTAMESSINA 08-01-199035
3DI BUONO LIBORIO ANTONELLO MICHELE
Detta/o ANTONELLO		CALTANISSETTA, 29-01-196612
4FIOCCO GIUSEPPE
Detta/o PIPPO		SAPONARA (ME) 03-05-1954319
5FORMICA STEFANIAMESSINA, 08-11-19610
6GUIDO MARIO GRAZIAMONFORTE SAN GIORGIO (ME) 02-04-1976198
7MELLINI ARMANDOBOLOGNA, 11-03-195980
8STURIALE DOROTEAMESSINA 03-08-196622
TOTALE775
LISTA N. 9 DC DEMOCRAZIA CRISTIANA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1BARBERA GABRIELLAMESSINA, 02-12-198029
2MERLINO SALVATOREMESSINA 11-12-1960571
3PRESTIGIACOMO MARIATERESA
Detta/o MARIELLA		MESSINA, 06-05-195418
4PRINCIOTTA CARIDDI GIOVANNI
Detta/o PRINCIOTTA		MESSINA 20-08-1970683
5RAINERI MANGIALINO FEDERICO
Detta/o RANIERI-RAINERI-RANERI		PATTI (ME), 10-05-19913.150
6RUSSO GIUSEPPE PIERPAOLO
Detta/o PEPPE		BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 29-06-1991671
7TOTARO SALVATORE
Detta/o TODARO		MESSINA, 05-02-1959134
TOTALE5256
LISTA N. 10 CENTO PASSI PER LA SICILIA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIOCATANIA, 15-04-1957397
2ORIOLES RICCARDOMESSINA 22-12-194997
3CANNISTRA’ GIUSEPPE
Detta/o PINETA		MESSINA, 04-05-1983363
4FOSCOLO NUNZIATA
Detta/o NELLA		NIZZA DI SICILIA (ME) 07-07-1962169
5GUSSIO AGATA
Detta/o KATIA		MESSINA, 16-07-196816
6MAMI’ ANTONIO DARIOBARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 24-05-19751.714
7SIRACUSANO DOMENICOMESSINA, 27-11-1974590
8ZAGONE MARIA TERESAMESSINA 08-03-196538
TOTALE3384
LISTA N. 11 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1ARMAO GAETANOPALERMO, 14-01-196286
2FALDUTO NOVELIAMESSINA 26-07-196713
3GRASSO LETTERIOMESSINA, 26-12-195499
4GIORDANO ANTONINOMESSINA 18-03-194825
5BOTTO AURELIAPALERMO, 23-12-19752
6MICELI MASSIMILIANOMESSINA 03-05-197325
7FERRARIO MARIOMESSINA, 15-10-19566
TOTALE256
LISTA N. 12 ORGOGLIO SICULO CON CATENO
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1BRIGUGLIO MARIOMESSINA, 03-03-19671.388
2BUONOCUORE CONCETTA
Detta/o CETTINA BONOCORE BUONOCORE BONOCUORE		MESSINA 25-03-1961217
3CANTELLO IVANOMESSINA, 17-06-1973214
4DI CIUCCIO ROSARIA RITA
Detta/o SPINELLA		MESSINA 05-05-1972164
5FAZIO FRANCESCOMESSINA, 16-12-1958276
6LA SPADA SERENASANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 05-11-1984825
7PULIZZI VINCENZO
Detta/o ENZO		FRANCAVILLA DI SICILIA (ME), 18-06-1972947
8ZIRILLI DANIELAMESSINA 18-01-1977731
TOTALE4762
LISTA N. 13 PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1ALOISI MARIAMESSINA, 08-12-197711
2BARTOLOMEO ANTONELLAMESSINA 17-06-1973238
3BUZZANCA GIUSEPPE
Detta/o PEPPINO		BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 02-01-19541.427
4CATALFAMO ANTONIOMILAZZO (ME) 01-09-19803.253
5LACCOTO GIUSEPPE
Detta/o PIPPO		BROLO (ME), 28-04-19494.464
6PANTO’ GIOVANNANEW YORK (STATI UNITI) 19-04-196781
7PARATORE DAVIDEMESSINA, 06-10-19711.446
8SALAMONE MARILENAMESSINA 22-01-19700
TOTALE10920
LISTA N. 14 FRATELLI D’ITALIA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1AMATA ELVIRAMESSINA, 02-10-19694.659
2GALLUZZO GIUSEPPE
Detta/o PINO		BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 01-01-19728.029
3MICELI LUIGIPALERMO, 06-08-19741.133
4NANI’ GAETANOMESSINA 03-10-19741.032
5CIRAOLO VINCENZOMESSINA, 06-04-1964354
6CROCE FERDINANDOMESSINA 14-09-19821.720
7GIACOBBE GIOVANNAFIUMEDINISI (ME), 12-03-196714
8PINO TERESATRIPI (ME) 18-11-1957376
TOTALE17317
LISTA N. 15 PARTITO DEMOCRATICO
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1BARTOLOTTA ANTONINO
Detta/o NINO		TAORMINA (ME), 13-01-19702.649
2CAPRIA FRANCESCOMESSINA 27-05-198382
3CHINNICI VALENTINAPALERMO, 26-07-1975341
4LEANZA CALOGEROMESSINA 27-12-19943.023
5MANCUSO PALMIRAMESSINA, 10-12-197566
6MASTROENI GIOVANNI
Detta/o MASTROIENI O MASTROJENI		ROCCALUMERA (ME) 06-08-19602.003
7PULEJO LAURAMESSINA, 21-06-195130
8VITARELLI GIUSEPPEREGGIO CALABRIA 21-06-196221
TOTALE8215
LISTA N. 16 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1DE LUCA CATENOFIUMEDINISI (ME), 18-03-19727.283
2COSTANTINO VALENTINABRONTE (CT) 18-10-1987722
3CROCE’ CONCETTA
Detta/o LAURA		MESSINA, 29-08-1959331
4D’ANGELO NICOLETTAMESSINA 22-09-1964535
5DE LEO ALESSANDROMESSINA, 20-03-19831.092
6GIORGIANNI MARCOMILAZZO (ME) 05-10-19671.958
7LOMBARDO GIUSEPPE
Detta/o PIPPO		ROCCALUMERA (ME), 27-10-19701.783
8SCIOTTO MATTEOMILAZZO (ME) 07-05-19686.007
TOTALE19711
LISTA N. 17 POPOLARI E AUTONOMISTI
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1GENOVESE LUIGIMESSINA, 02-02-19965.661
2GRECO MARCELLOMESSINA 16-01-1958571
3CARNEVALE EMANUELEPALERMO, 13-09-1963482
4D’ANGELO NUNZIATA
Detta/o DANGELO TINA		CATANIA 02-03-197421
5DI SALVO BARBARAMESSINA, 20-05-1982289
6FRONTINO LUCAMONCALIERI (TO) 19-03-1974699
7MANGANO PAOLOMESSINA, 05-01-1996528
8MAZZEO ROSA ANGELA
Detta/o ROSANGELA		BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 20-11-1976482
TOTALE8733
LISTA N. 18 AUTONOMIA SICILIANA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1CATALFAMO CRISTINABARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 11-12-1971440
2DE VINCENZO GIOVANNA
Detta/o IVANA		MESSINA 02-09-197215
3PENNISI ANTONIOTAORMINA (ME), 05-10-197342
4OTERI SIMONAMESSINA 03-02-19754
5RUZZO DANIELEMESSINA, 23-09-19782
6SCOPELLITI GIOVANNIMESSINA 25-04-198340
7TARANTO BARTOLOMEO
Detta/o CAVALLINO		LIPARI (ME), 06-02-196340
8TRACLO’ OLEGMESSINA 15-01-1983187
TOTALE770
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