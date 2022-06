Era scomparsa da Catania: “Sto bene, ho solo il telefono hackerato”

Della 41enne Daniela Taffari non si avevano più notizie.

CATANIA. “Ho il telefono hackerato quindi qualsiasi cosa venga pubblicata sul mio conto non badate ad essa. Al momento sono alla stazione di Napoli sto bene e sono mancata da casa solo una settimana”, in un commento sul proprio profilo Facecebook, la 41enne Daniela Taffari fa sapere di stare bene.

Non si avevano più sue notizie ed i conoscenti avevano lanciato l’allarme.