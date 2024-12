Esplosione a Calenzano, un catanese tra gli operai che mancano all’appello

Il lavoratore ha 57 anni

CATANIA – C’è anche un catanese di 57 anni tra gli operai che mancano all’appello a seguito dell’esplosione nell’area Eni di Calenzano, nel Fiorentino.

La Prefettura del capoluogo toscano ha confermato la presenza di due operai morti e di altri tre dispersi.

Tra i cinque – senza poter ancora distinguere se si tratta di deceduti o dispersi – ci sono l’operaio originario di Catania, un altro originario di Napoli (62 anni), un quarantanovenne di Novara, un operaio nato in Germania ma dalle origini italiane di 45 anni e infine un operaio di 45 anni nato a Matera.

L’operaio catanese di 57 anni sarebbe stato alla guida di un’autocisterna al momento dell’esplosione.

La nota dell’Eni

“Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano (Firenze) – si legge in una nota – e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause”.

L’Eni “rimanda a quanto comunicato dalla Prefettura circa l’impatto dell’incidente sulle persone” e “desidera esprimere la propria forte vicinanza alle famiglie delle persone decedute e alle persone rimaste coinvolte nell’incidente”.