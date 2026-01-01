 Svizzera, esplosione al bar: ci sono morti e feriti
Esplosione al bar: ci sono morti e feriti

La tragedia a Crans Montana
IN SVIZZERA
CRANS-MONTANA- Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa di un’esplosione che si è verificata in un bar nella lussuosa stazione sciistica alpina di Crans-Montana, in Svizzera.

Lo ha riferito la polizia. “C’è stata un’esplosione di origine sconosciuta”, ha detto all’AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. “Ci sono diversi feriti e diversi morti”. 

L’esplosione di origine sconosciuta è avvenuta intorno all’1:30 in un bar chiamato Le Constellation, molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, ha aggiunto Lathion. Aggiornamenti

