 Etna, disperso un turista sul versante nord: ricerche in corso
Etna, disperso un turista sul versante nord: ricerche in corso

L'allarme è stato lanciato dal fratello, ore di preoccupazione
CATANIA
di
CATANIA – Un intervento per la ricerca di un turista disperso è in corso sul versante Nord dell’Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze.

Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, del distaccamento volontario di Linguaglossa e il nucleo Speleo alpino fluviale del Comando Provinciale, militari del soccorso alpino della guardia di finanza e volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L’allarme diramato dal fratello

L’allarme è stato lanciato dal fratello del disperso. Il turista è riuscito a trasmettere la propria posizione, consentendo l’attivazione delle operazioni di ricerca e soccorso.

Le condizioni operative risultano particolarmente impegnative a causa del buio, delle basse temperature e della presenza di neve e ghiaccio sull’area interessata. L’intervento è tuttora in corso.

