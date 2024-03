Evasi 11 milioni, la guardia di finanza sanziona Gianluca Vacchi, Luis Sal e altri influencer

Tra loro anche chi era totalmente sconosciuto al fisco

Undici milioni di euro in tasse, è la cifra che ha recuperato la guardia di finanza di Bologna da nove influencer che non avevano dichiarato i profitti. I più celebri sono Gianluca Vacchi, imprenditore noto per i suoi video ballerini, e Luis Sal, il creativo che ha appena vinto la causa contro Fedez per la paternità del podcast “Muschio Selvaggio”. Coinvolte anche Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli, note su OnlyFans.

La guardia di finanza ha chiesto ben 7 milioni a Gianluca Vacchi. Luis Sal, invece, ha dovuto versare circa 2 milioni. Sono cifre che hanno guadagnato da aziende specializzate nel marketing che pagano anche 80mila euro per un singolo post pubblicato su Youtube, Instagram o Tik tok. Le fiamme gialle sono riuscite a ricostruire le cifre confrontando la dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda le due ragazza, totalmente sconosciute al fisco e spesso coperte da nomi d’arte, è stato un po’ più complesso, ma la guardia di finanza ha scoperto che guadagnano attraverso le collaborazioni con aziende e producendo contenuti sulla piattaforma OnlyFans, da cui derivano i guadagni più importanti. Loro sono due influencer bolognesi (21 anni la prima, 27 la seconda). Insieme contano circa cinque milioni di follower tra TikTok e Instagram.

Tre delle cinque sex worker, dai 30 ai 60 anni, la Gdf ha segnalato all’Agenzia delle entrate un’addizionale alle imposte sul reddito a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale. L’importo è di circa 200mila euro ed è destinato agli interventi a favore del settore dello spettacolo.