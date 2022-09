L'Asp non risponde

TRAPANI – I segnali nel tempo c’erano stati, ma sarebbero stati sottovalutati. Adesso è piena crisi sanitaria proprio nel luogo in cui la sanità dovrebbe essere maggiormente tutelata. Le notizie sono trapelate in questi giorni dai familiari degli stessi pazienti. Il reparto di Medicina dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani pare sia diventato un vero e proprio focolaio Covid.

Ricoverati ridotti al minimo e turni massacranti

Personale decimato e quello rimasto in servizio costretto a turni massacranti, oltre lo stesso orario di servizio previsto per contratto. Ricoverati ridotti al minimo, e sembra che qualcuno dei ricoverati sebbene affetto da Covid sarebbe stato ugualmente dimesso: i familiari hanno preferito portare a casa i propri cari optando per le cure domiciliari. Stranamente però la situazione non trova risposte da parte dell’Asp e del suo commissario, sebbene la situazione sia, secondo quanto emerge, parecchio grave.

Scarsi controlli contro il virus

Il reparto di Medicina dell’ospedale, in questi mesi di crisi pandemica tra i più affollati di ricoverati, è stato però segnato da diversi momenti che non sarebbero stati affrontati nel modo migliore. Lo testimoniano i racconti di alcuni familiari (qualcuno testimone diretto mentre altri hanno detto di avere spesso sentito ciò che il personale diceva). Sembra che non sempre i controlli dei ricoverati siano stati fatti in modo corretto, tanto da scoprire, dopo il ricovero per patologie non legate al Covid, che si trattava di pazienti affetti dal pericoloso virus, e frattanto però il personale sanitario si era approcciato con loro senza le dovute precauzioni (a parte guanti e mascherine).

Nessuna risposta dall’Asp

In questi giorni la situazione si è fatta parecchio grave, il reparto come viene riferito, sarebbe diventato un vero e proprio focolaio, con i degenti di colpo ridotti di numero in tutta fretta e la maggior parte del personale in isolamento nei propri domicili per avere contratto il virus. Dall’Asp per adesso nessuna risposta. Sono racconti pesanti quelli raccolti. Nel tempo addirittura sarebbero stati nascosti alcuni decessi dovuti proprio al Covid e nelle cartelle sarebbero state annotate cause di morte diverse.

Le segnalazioni dei sindacati

Ma ci sono familiari che puntano il dito sul sistema dei ricoveri, con i tamponi che non sarebbero stati fatti per tempo prima dell’accesso in reparto. Il caso adesso è esploso e non è escluso che possa giungere anche all’attenzione della magistratura. Mentre i sindacati che già da tempo hanno più volte lamentato gravi disattenzioni a tutela del personale, tornano a chiedere un rigoroso intervento dei vertici dell’Asp di Trapani.