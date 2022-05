Follia a Catania, in controsenso in tangenziale VIDEO

La corsa immortalata dal cellulare di un automobilista

1' DI LETTURA

CATANIA – Una Fiat Punto ha percorso diversi chilometri in tangenziale in controsenso. Cioè sulla carreggiata sbagliata. Una follia che avrebbe potuto provocare diversi incidenti. Tutto è accaduto in pieno giorno e un automobilista ha immortalato con il cellulare la paurosa corsa contromano. Il video è diventato virale in poco tempo. Sicuramente sarà acquisito dalla polizia stradale che farà partire gli accertamenti per individuare il conducente e far scattare le dure sanzioni. Non è ancora chiaro comunque se si sia trattato di un errore o di una bravata.