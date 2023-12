Truffe informatiche a 146 correntisti, bottino da 164mila euro: 8 arresti

Vittime in tutta Italia

VERBANIA (NAPOLI) – Frodi informatiche ai danni di 146 correntisti in tutta Italia, per un bottino totale di circa 164mila euro. Sono 8 le persone responsabili di queste truffe, che sono state arrestate a Verbania, in provincia di Napoli, nell’operazione ‘Sfarzo criminale’.

Frodi su acquisti online di abbigliamento

L’inchiesta, incentrata sulle frodi su acquisti online di capi d’abbigliamento e accessori d’alta moda, è stata condotta nel capoluogo campano dai carabinieri dei comandi provinciali di Verbania e Napoli, coordinati dalla procura di Napoli. Degli otto arrestati per associazione a delinquere, quattro sono finiti in carcere, mentre gli altri quattro ai domiciliari.

Vittime dal Piemonte alla Sicilia

Le vittime delle frodi sono cittadini di tutta Italia. Fra i 300 ‘colpi’ del network criminale, ci sono persone residenti in Piemonte, Lombardia, Calabria, Lazio, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Sicilia, Abruzzo, Toscana, Trentino, Sardegna, Marche, Puglia e Friuli-Venezia Giulia.