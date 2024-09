Nei pressi del vecchio ospedale

ACIREALE (CATANIA) – Fumo da un palazzo in via Fabio, vicino corso Savoia, in pieno centro ad Acireale, nel Catanese. L’incendio sarebbe scaturito dal cortocircuito avvenuto all’interno del negozio di un tappezziere. Siamo alle spalle del vecchio ospedale. Da quanto riferito, in via precauzionale, avrebbero evacuato i locali del Sert dell’Asp.