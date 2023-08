Furia cieca contro i poliziotti: due feriti, arrestato extracomunitario

Secondo quanto ricostruito, è avvenuto in via Crispi: l’uomo è accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale

1' DI LETTURA

CATANIA – Ha colpito con il collo di una bottiglia rotta gli agenti che cercavano di bloccarlo. E li ha feriti anche con degli anelli artigianali appuntiti realizzati con il fil di ferro. Per questo un cittadino gambiano è stato arrestato ieri sera in via Crispi. L’arresto è stato eseguito dagli uomini delle Volanti.

Nella colluttazione, due agenti hanno riportato ferite al collo, all’orecchio e a un sopracciglio. Sono stati costretti a riportare dei punti di sutura e prognosi di otto giorni. Ma questo grazie all’arrivo di una seconda volante.

È accaduto, come detto, nella tarda serata di ieri. I poliziotti sono arrivati in via Maddem, dove era stato segnalato un uomo che stava danneggiando le auto in sosta, e l’hanno visto. Lui avrebbe posato la bottiglia a terra. Poi l’avrebbe riafferrata repentinamente per colpire i poliziotti.

A quel punto loro hanno usato lo spray al peperoncino in dotazione, ma non è bastato. L’extracomunitario ha aggredito gli agenti minacciandoli. Loro sono comunque riusciti a immobilizzarlo, nonostante le ferite, ma l’arresto è arrivato solo grazie ai rinforzi.

A quel punto l’uomo è stato ammanettato. In Questura la conferma: l’uomo ha precedenti ed è irregolare. È stato arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale e tradotto al carcere di Piazza Lanza.