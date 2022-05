I carabinieri indagano per risalire agli autori

CONTESSA ENTELLINA (PA) – Furti di cavi elettrici alla Diga Garcia, nel comune di Contessa Entellina in provincia di Palermo. I ladri hanno portato via oltre 100 chili di cavi di rame dalle cabine di trasformazione. Nonostante il furto non si sono verificati disservizi. Indagano i carabinieri.