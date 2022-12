Furto in appartamento, trovato il colpevole: era già ai domiciliari

In casa dell'uomo rinvenuta parte del bottino

1' DI LETTURA

TERMINI IMERESE (PA) – La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, come aggravamento di altra misura cautelare in corso di esecuzione, nei confronti di un uomo ritenuto autore di numerosi furti in danno di esercizi commerciali.

L’uomo, già indagato poiché ritenuto responsabile della commissione di 4 episodi di furti notturni perpetrati in danno di esercizi commerciali, era stato sottoposto alla misura cautelare che ne disponeva l’obbligo di dimora nel comune di Termini Imerese con le prescrizioni di non uscire dalla propria abitazione in determinati orari della giornata.

L’aggravamento della misura, disposta dall’Ufficio GIP del Tribunale di Termini Imerese, giunge a conclusione di una serrata attività di indagine che fa luce su un furto in abitazione avvenuto lo scorso 24 ottobre nel comune Imerese.

Le indagini sull’episodio hanno permesso di ottenere importanti riscontri investigativi in ordine alla presunta responsabilità dell’indagato che, danneggiando l’infisso di una finestra, si sarebbe introdotto all’interno dell’abitazione asportando diversi oggetti.

Durante l’esecuzione del provvedimento ed a seguito di perquisizione locale, i poliziotti del locale commissariato di P.S. hanno rinvenuto parte del bottino ottenuto dal furto in abitazione, il quale è stato posto sotto sequestro in attesa di restituzione all’avente diritto.