Galvagno alle opposizioni: “Attendo una proposta sul voto segreto”

L'appello del presidente dell'Ars durante la cerimonia del Ventaglio

PALERMO – Un appello alle forze di opposizione dell’Assemblea regionale siciliana affinché presentino una proposta per l’abolizione del voto segreto. Lo ha lanciato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare siciliana, prima della pausa estiva.

Voto segreto all’Ars

“Sono pronto a ritirare tutte le mie proposte, compresa quella sulla riduzione del numero dei componenti delle commissioni e quella sul contenimento dei tempi di intervento in Aula, se le opposizioni presenteranno una proposta sull’abolizione del voto segreto”, ha affermato Galvagno.

Il presidente dell’Ars ha ricordato come il tema del voto segreto sia stato più volte al centro del dibattito, sottolineando che “ha sempre ostacolato i lavori d’Aula”. La riforma, ha precisato, non avrebbe effetti sull’attuale legislatura, ma dalla prossima. “L’abolizione, o almeno la limitazione, del voto segreto potrebbe essere uno strumento utile”, ha aggiunto.

Galvagno ha posto anche una condizione al confronto con le opposizioni. “Una volta arrivati in Aula nessuno dovrebbe chiedere il voto segreto sull’abolizione del voto segreto, altrimenti sarebbe una presa in giro”, ha detto.

Il presidente dell’Ars ha anche annunciato che la questione sarà affrontata dopo l’approvazione delle variazioni di bilancio. “Ho fissato il termine al 21 settembre: aspetto le proposte delle opposizioni, poi andrò avanti con la riforma del regolamento”, ha concluso.

E ancora: “Non so se questa sarà l’ultima cerimonia del ventaglio, staremo a vedere se la legislatura si concluderà nei termini previsti dunque a ottobre dell’anno prossimo oppure no”.

L’attività dell’Ars: i numeri

Crollano, intanto, le impugnative. Nel periodo che va dal 24 luglio 2025 al 29 luglio 2026 risultano impugnati un solo articolo e una sola legge. Il dato è stato reso noto dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, nel corso della cerimonia del ventaglio, organizzata dal Sindacato della Stampa parlamentare siciliana. All’incontro con i giornalisti era presente anche il segretario generale di Palazzo dei Normanni Fabrizio Scimè.

Nel corrispondente periodo della precedente legislatura, invece, le leggi impugnate erano state molte di più: a fronte dell’approvazione di 36 norme, ben 16 erano state oggetto di impugnativa da parte del Consiglio dei ministri, con una percentuale vicina al 50%.

“Nonostante un anno molto difficile, i numeri sono inconfutabili – ha spiegato Galvagno – C’è stato un incremento dei ddl presentati ma anche del numero di leggi approvate ed è significativo che sia stata bloccata soltanto una norma. Numeri alla mano – ha concluso Galvagno – c’è un importante indicatore dei passi avanti fatti”.

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L’omaggio al giornalista Piero Fagone

Un libretto di 63 pagine che raccoglie il resoconto della cerimonia celebrata tre anni fa per i 60 anni dello statuto della Stampa parlamentare siciliana è stato regalato al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e al segretario generale Fabrizio Scimè nel corso della cerimonia del ventaglio.

Il libretto contiene la testimonianza del giornalista Piero Fagone, storico cronista parlamentare scomparso nei mesi scorsi e la consegna dell’opuscolo è stata l’occasione per ricordare uno dei decani del giornalismo politico ai quali la sala stampa ha tributato un applauso. Il libretto è stato realizzato grazie alla collaborazione degli uffici dell’Ars che hanno consegnato alla Stampa parlamentare l’audio della cerimonia.