Genovese: “Se indicano la soluzione revochiamo avviso per gli autisti”

Il presidente dell'Ast: "Le dichiarazioni che rappresentano la procedura come estranea al Piano non trovano riscontro nel testo approvato"

PALERMO – “Qualora il Governo, nell’esercizio delle proprie prerogative di direzione e coordinamento, dovesse formalmente indicare una diversa soluzione – anche attraverso un intervento normativo volto alla stabilizzazione – il Consiglio di Amministrazione è pronto a procedere alla revoca dell’avviso e a dare immediata esecuzione al nuovo indirizzo”. Lo dice il presidente dell’Ast, Luigi Genovese, la determinazione in merito alla procedura di selezione per gli operatori di esercizio da parte della IV Commissione dell’Ars.

Genovese ricorda che “il Piano di Risanamento approvato dalla Regione riporta testualmente: ‘Si prevede la graduale interruzione del ricorso al lavoro interinale per circa 137 risorse tra il 2025 e il 2026, di cui circa 91 saranno assorbiti da parte della Società tramite concorsi in sostituzione dei pensionamenti fisiologicamente previsti a valere del personale di esercizio’. Si tratta di una previsione chiara, peraltro oggetto di parere della competente Commissione dell’Ars, alla quale ha partecipato anche il deputato Giuseppe Lombardo (Sud Chiama Nord)”.

“Alla luce di ciò – prosegue – le dichiarazioni che oggi rappresentano la procedura come estranea al Piano non trovano riscontro nel testo approvato. Ogni diversa ricostruzione non corrisponde al quadro documentale e rischia di generare nei lavoratori aspettative non supportate da atti normativi vigenti”.

“In tal senso – sottolinea Genovese – il dibattito politico è pienamente legittimo. Meno legittimo è attribuire al Cda scelte che discendono da un documento formalmente esaminato in sede parlamentare. La chiarezza nei confronti dei lavoratori impone responsabilità e coerenza”.