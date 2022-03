Gilardino: “Tornare a Palermo è un grande orgoglio” VIDEO

"La città è una sicurezza dal punto di vista del pubblico, c'è tanta voglia di calcio"

PALERMO – Alberto Gilardino torna nel capoluogo siciliano. A margine del seminario “Calcio e Innovazione – L’evoluzione dell’industria sportiva”, che si è svolto nell’aula magna Li Donni dell’Università di Palermo, l’ex centravanti rosanero e campione del mondo nel 2006 ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Per me è motivo di grande orgoglio ritornare qua dopo l’ultima grande stagione che abbiamo con la maglia del Palermo – dice Gilardino -. Sono veramente felice ed emozionato. Un motivo in più per tornare a parlare di calcio davanti tanti studenti dopo due anni di pandemia. Domani giocherà la Nazionale e speriamo possa raggiungere l’obiettivo che tutti desiderano”. In alto il video completo dell’intervista all’ex attaccante del Milan, tra le altre.