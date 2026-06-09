Giustizia più accessibile, in Sicilia l’apertura di 30 Uffici di Prossimità

PALERMO (ITALPRESS) – Si è tenuto questa mattina a Palermo nella sede dell’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il primo incontro del Tavolo tecnico regionale del progetto “Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”. L’iniziativa è inserita nel Progetto complesso “Uffici di Prossimità” realizzato dal Ministero della Giustizia, finanziato dal Poc al Pon Governance e C.I. 2014-2020 e realizzato con il supporto operativo di Formez PA.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto in vista dell’attivazione di 30 Uffici di Prossimità (UdP) su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi della giustizia. Gli UdP sono finalizzati ad ampliare la rete dei servizi giudiziari, in particolare alle fasce più fragili della popolazione, diffondendo informazioni e semplificando l’accesso alla tutela dei diritti nell’ambito delle procedure di volontaria giurisdizione. Presso questi uffici territoriali sarà possibile ricevere orientamento, supporto e assistenza per la presentazione di pratiche relative all’amministrazione di sostegno, alle autorizzazioni del giudice tutelare, al rilascio di documenti validi per l’espatrio, alla nomina di un curatore speciale e all’affidamento di minori, nonchè ottenere informazioni sugli istituti di protezione giuridica e sulle procedure che non richiedono l’assistenza di un avvocato.

Ai lavori hanno partecipato Nuccia Albano assessore regionale alla Famiglia, Roberta Bardi dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione del Ministero della Giustizia, Giovanni Anastasi presidente di Formez PA, Maria Letizia Di Liberti dirigente Generale Dipartimento famiglia e politiche sociali della Regione, Guglielmo Reale dirigente del Servizio 7 – Fragilità e Povertà della Regione Siciliana, Claudia Migliore direttore Performance e Semplificazione amministrativa di Formez PA.

“La giustizia – ha detto l’assessore Nuccia Albano – si qualifica come tale solo quando è accessibile. Se è distante, farraginosa ed è un privilegio per chi ha i mezzi economici e fisici per raggiungerla, perde la sua natura più profonda. Gli Uffici di Prossimità in Sicilia sono la risposta concreta a questo bisogno di vicinanza. Stiamo riducendo le distanze geografiche e sociali, restituendo dignità e servizi a territori che rischiavano di sentirsi dimenticati e marginalizzati”.

“Il progetto è un rilevante esempio di collaborazione tra Regioni, comuni e tribunali e si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e della giustizia – ha detto Roberta Bardi del Ministero della Giustizia – la progressiva attivazione della rete regionale degli Uffici di Prossimità rappresenta un importante intervento di innovazione amministrativa e di rafforzamento dei servizi di giustizia di prossimità, finalizzato a migliorare l’accessibilità, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini sul territorio siciliano”.

Per Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA, il progetto contribuisce a rafforzare il valore pubblico dell’azione amministrativa: “La prossimità è il pubblico che viene incontro ai cittadini, è disintermediazione, capillarità, empatia. Formez è orgoglioso di essere parte di tutto questo, di vivere il valore pubblico nella sua essenza, quella di essere bene percepibile da cittadini e imprese che sono i nostri veri clienti. Siamo anche orgogliosi di portare avanti il nostro rapporto con la Regione Siciliana. Formez con l’esperienza maturata in altri contesti territoriali del Paese, prosegue un percorso che ci porta ad essere sempre più vicini alle esigenze reali del Paese”.

Gli Uffici di Prossimità saranno attivati in 30 Comuni e Unioni di Comuni siciliani, distribuiti sull’intero territorio regionale, in collaborazione con gli Enti locali e in raccordo con gli uffici giudiziari competenti. La loro localizzazione è stata individuata sulla base delle esigenze espresse dai territori, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da maggiori difficoltà di accesso ai servizi della giustizia.

– foto ufficio stampa Udp Sicilia – Formez –

(ITALPRESS).