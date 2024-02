Gli arresti per gli spari in via La Lumia, Varchi: grazie al decreto Caivano

"Il governo tutela la gente perbene"

PALERMO – “L’arresto dei pistoleri di via La Lumia a Palermo è stato possibile grazie all’applicazione del Decreto Caivano. Un’ulteriore dimostrazione di come il governo stia contrastando la criminalità e l’illegalità attraverso provvedimenti efficaci che vanno nella giusta direzione: quella di tutelare la sicurezza dei cittadini”. Lo dice Carolina Varchi, deputata palermitana di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Giustizia alla Camera, commentando gli arresti eseguiti dai carabinieri.

“Il decreto, che qualcuno aveva bollato come una trovata demagogica – aggiunge – ha infatti introdotto il nuovo articolo 421 bis del codice penale che punisce ‘chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti’. Un plauso alla Procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia e ai carabinieri che hanno portato avanti le indagini. Il loro lavoro, insieme agli strumenti normativi messi a disposizione dallo Stato, ha consentito di lanciare un segnale chiaro a chi si ritiene al di sopra della legge e mette a repentaglio la sicurezza di tanti cittadini perbene, rischiando così anche di rovinare l’immagine di Palermo. Invito chiunque si trovi spettatore in situazioni del genere – conclude Varchi – a collaborare con le forze dell’ordine per consentire la rapida applicazione della legge”.