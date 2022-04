Gli ucraini attaccano i depositi di petrolio russo: tutto in fiamme VIDEO

Sul posto più di 100 vigili per spegnere il rogo

Il conflitto tra la Russia e l’Ucraina non è ancora destinato a finire, per questo motivo oggi si terranno nuovi incontri, seppure telematici, per provare a trattare per la pace.

Intanto gli ucraini cercano, come possono, di andare al contrattato e un loro presunto attacco con degli elicotteri ha causato un vasto incendio.

L’esercito ucraino ha attaccato i depositi di petrolio nella regione russa di Belgorod, secondo quanto scrive la Tass che cita fonti locali. Intanto il ministero russo per le emergenze – fa sapere sempre la Tass – ha inviato sul posto almeno 170 vigili del fuoco coadiuvati da 50 mezzi per spegnere il rogo, che viene descritto di notevoli dimensioni.