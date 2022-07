E' successo al largo di Lido Vetrana

Paura a Trabia, nel Palermitano: al largo del Lido Vetrana è andato a fuoco un gommone con alcuni passeggeri a bordo. E’ successo davanti a decine di bagnanti presenti che con foto e video hanno immortalato l’incendio.

Chi era a bordo è riuscito a gettarsi in acqua in tempo. E’ intervenuta la guardia costiera. Indagini in corso per accertare le cause dell’incendio. (Video Fb Sara De Luca)