Gravina “Gattuso una sorpresa, Mondiali? Non possiamo deludere l’Italia”

FERRARA (ITALPRESS) – “Vivo il momento della Nazionale con serenità, aspettando le prossime due partite: purtroppo sono realista e pragmatico, al di là delle scaramanzie ci sono ancora due partite da giocare, vedremo dopo il 16 novembre quale sarà la nostra posizione in classifica”. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del panel “Opportunità e problemi del calcio dilettantistico, le componenti federali a confronto” durante l’evento Quarto Tempo, a Ferrara, ha parlato all’Italpress del momento della Nazionale italiana impegnata a novembre nelle ultime due gare di qualificazione ai Mondiali del 2026.

“Abbiamo acquisito il diritto di disputare il playoff, lo affronteremo con la convinzione e la serenità evitando qualche errore o qualche leggerezza che abbiamo commesso nel 2022, lo affronteremo con la convinzione delle nostre forze – ha aggiunto – Ci prepareremo al meglio, sappiamo che l’Italia merita e aspetta questo risultato, dobbiamo fare di tutto per non deluderla ancora una volta”.

Spazio anche all’impatto del commissario tecnico Gennaro Gattuso: “E’ una bellissima sorpresa, lo dico con la massima serenità, ha affrontato col piglio del calciatore e dell’allenatore questo incarico, a me sembra che abbia ancora la sua maglia numero 8 e continui ancora a diffondere entusiasmo ed energia, abbiamo bisogno di questo, è di grande aiuto per tutti”.

Gravina ha poi parlato dell’importanza di avere un progetto coeso tra le varie componenti federali: “E’ molto importante l’idea di un progetto che unisca, di una base che dimostri sempre la sua capacità di essere attiva, di stimolare idee e una progettualità di interesse, legata a un rafforzamento della base del calcio italiano. Una base più forte rende più stabile tutta la nostra filiera e dà maggiore supporto. Essere qui oggi a Ferrara non è un aspetto legato al rispetto istituzionale, ma una scelta strategica e convinta, la Lega Nazionale Dilettanti è fondamentale e determinante”.

