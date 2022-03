Guerra in Ucraina, bombardamenti e agguati: ultime notizie DIRETTA

Ancora vittime, situazione molto grave a Kiev. Bombardamenti e agguati. Ecco gli aggiornamenti

Guerra in Ucraina, bombardamenti e agguati, ecco le ultime notizie in aggiornamento con foto e video.

10.00 AGGUATO – Annientata colonna russa, guarda il VIDEO

9.50 – Spunta la Zelensky way davanti l’ambasciata russa LEGGI QUI

L’avanzata russa in Ucraina procede, avvicinandosi sempre più a Kiev, mentre i paesi occidentali proseguono con le sanzioni. Durante la notte nella capitale ucraina sono scattate le sirene dell’allerta aerea e il canale Telegram della città ha invitato i cittadini a recarsi nei rifugi. Stamattina i corrispondenti della Cnn hanno riferito di aver udito esplosioni a Dnipro, città ucraina sulle rive del fiume Dnepr nella parte centro-orientale del paese, e anche a Kiev, mentre nei sobborghi della capitale sarebbero in corso combattimenti. A Dnipro i sistemi di difesa aerea avrebbero respinto l’attacco e al momento non ci sarebbero vittime, in base a quanto riportato da Kyiv Independent che cita il sindaco della città, Borys Filatov. Sirene di allarme antiaereo, inoltre, sono state udite in diverse città dell’ Ucraina . Secondo quanto riporta la Bbc, l’allerta è scattata in più di 15 regioni e diverse città, tra cui Odessa, Sumy e Kharkiv. Esplosioni sono state avvertite nelle città di Nikolaev e Kropyvnytskyi, secondo la stessa emittente che cita le autorità locali. Inoltre, media riferiscono di sirene di allarme antiaereo anche a Leopoli.

9.00 SEQUESTRATO SUPER YACHT GUARDA LA FOTO ROMA, 12 MAR – L’imbarcazione “Sy A” del valore di circa 530 milioni di euro riconducibile all’oligarca russo Andrey Igorevich Melichenko è stato sottoposto a un provvedimento di congelamento dalla Guardia di finanza nell’ambito delle misure prese nei confronto di magnati russi inseriti nella black list dell’Unione europea. L’imbarcazione era in rimessaggio nel porto di Trieste.