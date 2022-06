Guerra in Ucraina, il missile russo parte ma fa inversione a U VIDEO

Tutti i dettagli su cosa è successo

ROMA – Il missile russo parte ma poi fa inversione a U. È successo nella regione di Luhansk, vicino alla città di Alchevsk, a circa 55 miglia a sud di Severodonetsk, cittadina Ucraina sotto occupazione nelle ultime settimane. La scena è ritratta in un video che è diventato virale sulla rete.

Secondo i rapporti, il sistema missilistico di difesa aerea – forse un S300 – era in dotazione e uso dei separatisti filo-russi ucraini della Repubblica popolare di Luhansk. La causa del malfunzionamento non è chiara: alcuni hanno ipotizzano che possa essere dovuto ad un possibile hackeraggio o al jamming (una sorta di “disturbo” via radio) da parte di un drone ucraino.

Secondo i media locali, l’incendio è scoppiato non lontano da edifici residenziali ma non ci sono notizie sulle vittime subite dalle forze russe e separatiste nell’incidente.

