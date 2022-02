La Russia chiude lo spazio aereo a compagnie di 36 Paesi

E’ trascorsa la quinta notte di scontri in Ucraina e le prossime 24 ore potrebbero essere fondamentali. Atteso stamani l’avvio nella bielorussa Gomel dei colloqui tra Ucraina e Russia. Ma secondo media ucraini Minsk potrebbe presto affiancare le truppe russe. “Le prossime ore saranno cruciali”, ha detto Zelensky a Johnson. Nella notte nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv. Putin ordina “l’allerta del sistema difensivo nucleare”. Un’escalation “inaccettabile”, per gli Usa; “un’idea inconcepibile”, dice l’Onu.

16.06 – L’interruzione delle trattative era stata confermata anche dalla Belta, l’agenzia statale della Bielorussia, al cui confine con l’Ucrainasi stanno tenendo i colloqui in una localita’ segreta nei pressi del fiume Pripyat, identificata dai media russi come “la casa del pescatore”.

16.04 – I negoziati tra Ucraina e Russia riprenderanno tra pochi minuti, dopo essere stati interrotti. Lo ha detto un consigliere della presidenza ucraina, citato dalla Tass. In precedenza, Kiev aveva riferito che i colloqui si erano conclusi. Non e’ chiaro se si sia trattato solo di una pausa, o se le parti abbiano deciso di tornare al tavolo

15.40 – I cittadini russi impauriti dalle possibili sanzioni nei confronti del loro Paese si sono diretti ai bancomat per prelevare i loro risparmi

15.05 – I colloqui negoziali tra Ucraina e Russia si sono conclusi. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, citato da Interfax.

14.40 – Gli Stati Uniti vietano con effetto immediato tutte le transazioni con la Banca centrale russa. Lo annunciano le autorità Usa.

14.35 – La Russia ha deciso la chiusura del suo spazio aereo alle compagnie di 36 Paesi, tra i quali Paesi europei e Canada. Lo annuncia l’Agenzia federale russa citata da Interfax.

14.30 – Gli Stati Uniti sospendono l’attività nella loro ambasciata Bielorussia. L’ente federale russo per l’aviazione civile ha chiuso lo spazio aereo a compagnie di Italia, Germania, Spagna e Francia, oltre a quelle di numerosi altri Paesi europei come misura “simmetrica” alle sanzioni europee

13.25 – “Le squadre russe di allerta dei posti di comando della Forza missilistica strategica e le flotte del nord e del Pacifico sono passate all’allerta di combattimento rafforzata”. Lo ha comunicato il ministro della Difesa Serghei Shoigu al presidente Vladimir Putin, come riferisce la Tass.

13.05 – Appello alla pace nel mondo tra i paesi dal numero uno del tennis mondiale, il russo Daniil Medvedev. “Oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo. Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata”, dice da Instagram. “I bambini nascono con una fiducia interiore nel mondo, credono in tutto: nelle persone, nell’amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro chance. Stiamo insieme e mostriamo loro che è vero: ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare”.

13.00 – Colloquio telefonico tra il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il presidente lituano Gitanas Nauseda. La Nato, ricorda Stoltenberg in un tweet, ha già rafforzato la presenza difensiva nella regione baltica ed è pronta a fare di più.

12.55 – Ucraina e sovranità europea nei colloqui di stasera a Parigi fra Macron, Scholz e von der Leyen, il premier Draghi parteciperà in videocollegamento all’incontro. L’ambasciatore dell’ Estonia in Italia, se aggrediti da Mosca chiederemmo subito l’attivazione

dell’assistenza militare Nato.

12.50 – Nella località segreta bielorussa al confine con l’Ucraina, nell’area del fiume Pripyat, in corso i colloqui fra Mosca e Kiev per fermare l’invasione dell’Ucraina da parte russa. La delegazione russa pronta a negoziare tutto il tempo necessario, anche se il Cremlino non svela la sua posizione. La presidenza ucraina chiede il cessate il fuoco immediato ed il ritiro dei russi. Il milionario russo con passaporto anche israeliano Abramovich, su richiesta ucraina, è presente ai negoziati. Kiev si appresta a formalizzare la domanda di adesione all’Unione europea. Michel: finora tra i Paesi Ue ci sono state sul tema “opinioni diverse”.

12.35 – Intanto in alcune zone dell’Ucraina, come nella città di Kharkiv, colpita dalle trupper russe nelle scorse ore, si lotta per sopravvivere e anche per entrare in possesso di un po’ di cibo.

12.25 – Roman Abramovich, su richiesta dell’Ucraina, è in Bielorussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina. Lo scrive il Jerusalem Post secondo cui il milionario russo con passaporto anche israeliano è “stato richiesto dall’Ucraina per aiutare nei colloqui e ha viaggiato fino in Bielorussia per partecipare alle discussioni”.

12.15 – Diversi video pubblicati sui social hanno mostrato l’arrivo sul luogo della delegazione di Kiev.

12.00 – Sono iniziati, i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca

11.30 – “La Cina sta dando alla Russia il minimo di appoggio per non rompere l’alleanza, ma niente di più”. Così Romano Prodi, già ex presidente del Consiglio, a 24 Mattino su Radio 24 sull’atteggiamento della Cina

11.00 – “Stamattina abbiamo ulteriormente isolato la Russia dal sistema finanziario internazionale. Lavorando con i nostri partner e il G7, siamo determinati a imporre le misure economiche più severe possibili contro il presidente Putin”. Lo ha twittato il premier britannico, Boris Johnson.

10.48 – L’Ucraina chiede l’adesione “immediata” nell’Ue. E’ quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

10.30 – Secondo quanto riportato da Sky News, la delegazione ucraina è arrivata al confine con la Bielorussia per i colloqui con gli omologhi russi. L’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky fa sapere che le richieste sono quelle di un immediato cessate il fuoco e del ritiro delle truppe di Mosca dall’Ucraina. L’inizio dei colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca è previsto per le 12 ora di Mosca, le 10 in Italia. Alla guida della delegazione russa c’è il consigliere del Cremlino Vladimir Medinsky. Il negoziato si svolgerà vicino al fiume Pripyat al confine tra Ucraina e Bielorussia.

10.25 – Almeno 102 civili, tra cui sette bambini, sono rimasti uccisi da giovedì, giorno dell’inizio dell’invasione russa mentre i feriti sono 304. Lo riferiscono le Nazioni Unite precisando che il bilancio reale delle vittime potrebbe essere molto più alto.

10.20 – “Sono già scattate delle richieste pervenute dall’Ucraina di materiali, mezzi, medicine e l’Italia ha partecipato offrendo la propria disponibilità, che è stata accettata, per circa 1.000 posti letto, ma ancora non è dispiegata perché l’Europa sta comprendendo bene dove portare questi materiali, probabilmente ai confini in parte polacca e slovacca”. Lo ha detto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio a Sky TG24, ospite di ‘Buongiorno’.

9.40 – A tremare, dopo le nuove sanzioni alla Russia e la minaccia nucleare evocata da Vladimir Putin sono stati soprattutto i mercati: il rublo ha ceduto quasi il 30% sul dollaro sulle piazze asiatiche, i future a Wall Street hanno perso fino al 3%, il petrolio è schizzato al Wti fino a un +7,5% a 98,46 dollari al barile. Strangolate dalle sanzioni molte banche russe, con il 50% delle riserve della banca centrale di Mosca congelate nelle casseforti dei Paesi del G7

9.20 – L’esercito russo ha annunciato che la popolazione di Kiev “può lasciare liberamente la città” e rivendica la “supremazia aerea” in tutta l’Ucraina.

9.10 – Attraverso il sito Viaggiare sicuri del ministero degli Esteri, la Farnesina raccomanda fortemente agli italiani presenti in Russia di lasciare il Paese

9.00 – “In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell’arrivo delle delegazioni”. Lo ha twittato il ministero degli Esteri bielorusso accompagnando l’annuncio dei negoziati tra Kiev e Mosca con una foto della sede a Gomel, al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell’area del fiume Pripyat. I colloqui dovrebbero partire a mezzogiorno ora locale. Ieri Kiev aveva detto di non credere molto all’esito dell’incontro, e il suo ok era arrivato sul filo del gong dell’ ultimatum di Mosca. Oggi nuova riunione del Consiglio di sicurezza Onu, con la proposta di una tregua umanitaria per evacuare donne e bambini.