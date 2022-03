Guerra, la Russia sta conquistando Mariupol: strage di civili VIDEO – LIVE

Tutte le news in tempo reale con foto e video

Guerra, continua la strage di civili sotto i bombardamenti dei russi. Mariupol sta cadendo e interviene Trump.

9.10 Immagini satellitari da Brest, in Bielorussia: iudentificato contingente militare

9.00 Scovati dai satelliti i bombardieri russi #Tupolev-160 che trasportano missili da crociera alla base dell’aeronautica russa di #Engels, da dove decollano per gli attacchi in Ucraina.

8.50 Trump, con me Putin non avrebbe mai attaccato – “Se io fossi stato alla Casa Bianca la Russia non avrebbe mai attaccato l’Ucraina”. Lo ha detto l’ex presidente Usa, Donald Trump, nel corso di un comizio a Florence, nella Carolina del Sud. Lo riportano i media americani.

8.40 rapito sindaco Il sindaco di Dniprorudne, Yevhen Maveev, è stato rapito. Lo annuncia sull sua pagina facebook il capo dell’amministrazione statale regionale di Zaporizhia, Oleksandr Starukh.

8.30 Schegge contro treno, un morto – Un macchinista è morto e un altro è rimasto ferito dalle schegge di un proiettile che hanno colpito un treno passeggeri nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale. Secondo il Kyiv Independent, il treno – diretto a Lyman – è stato colpito da schegge di proiettile vicino alla stazione di Brusyn, a nord di Slovyansk.