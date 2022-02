Continua il conflitto tra i due Stati

Continua il conflitto tra Russia e Ucraina, con le delegazioni dei due Stati che si sono riunite in Bielorussia per trattare e trovare l’accordo per cessare il fuoco.

Durante questa riunione, però, non si sono fermati gli scontri. A Kharkiv un missile russo ha colpito una abitazione senza esplodere.