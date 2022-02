L'Onu: "Il conflitto si fermi subito". Biden: "Contro la Russia sanzioni devastanti". Decine di morti, schizza il prezzo di gas e petrolio

KIEV (UCRAINA) – Guerra in Europa, missili su Kiev. Putin ha annunciato l'operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass. Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e "andare a casa", assicurando che i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale, ma si contano già decine di vittime.

Lo scoppio e la densa nuvola di fumo vicino a un parco nella foto diffusa dalla presidenza ucraina. Kiev, 24 febbraio 2022

19.20 – L’attacco russo all’Ucraina, come prevedibile, fa sentire i suoi effetti anche sui mercati azionari europei, tutti in pesante ribasso. L’indice Stoxx 600 cede il 3,27% finale che equivale a 331 miliardi ‘bruciati’ nella seduta. Piazza Affari chiude con un calo del 3,99% che equivale a 30,3 miliardi. Borsa di Mosca sotto pressione con le perdite dell’indice Moex attorno al 35%. I colossi dell’energia Gazprom, Rosneft e Lukoil perdono rispettivamente il 40%, 44,5% e 26%, mentre si dimezzano i valori di Sberbank, la più grande banca russa.

19.00 – L’invasione dell’Ucraina è stata una “misura necessaria” da parte della Russia per difendere il proprio territorio, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con gli imprenditori locali.

18.45 – “Stimiamo che più di 100 missili russi sono stati usati” negli attacchi all’Ucraina. Lo afferma un funzionario del Pentagono citato dall’agenzia Bloomberg.

18.30 – “Ci siamo accordati per portare avanti ulteriori sanzioni alla Russia, che saranno devastanti”. Lo twitta il presidente americano Joe Biden dopo il G7.

18.10 – Mosca afferma di aver distrutto 74 obiettivi militari, incluse 11 piste d’atterraggio. Nuove sirene d’allarme per possibili bombardamenti a Kiev. La popolazione è stata invitata a recarsi nei rifugi antiaerei. E il sindaco Vitali Klitchko annuncia il coprifuoco. Sono 22 i morti provocati dal raid aereo russo di stamani su una base militare nella provincia di Odessa.

18.00 – Combattimenti a Chernobyl, ma gli impianti di stoccaggio delle scorie sono attualmente intatti, anche se a rischio di essere distrutti

17.40 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto oggi, al Palazzo del Quirinale, la riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Alla riunione hanno partecipato: il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi; il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Luigi Di Maio; il Ministro dell’Interno, Cons. Luciana Lamorgese; il Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini; il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dott. Daniele Franco; il Ministro dello Sviluppo Economico, On. Giancarlo Giorgetti; il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone. Hanno altresì presenziato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Roberto Garofoli; il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Dott. Ugo Zampetti; il Consigliere per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa, Dott. Francesco Saverio Garofani. Il Consiglio Supremo di Difesa esprime la più ferma condanna per l’ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l’Ucraina, che rappresenta una grave e inaccettabile violazione del diritto internazionale e una concreta minaccia alla sicurezza e alla stabilità globali. La Repubblica Italiana chiede alla Federazione Russa l’immediata cessazione delle ostilità e il ritiro delle forze fuori dai confini internazionalmente riconosciuti dell’Ucraina. L’Italia ribadisce il pieno sostegno all’indipendenza e all’integrità territoriale dell’Ucraina, Paese europeo amico e democrazia colpita nella sua sovranità. La Repubblica Italiana esprime massima vicinanza e solidarietà al popolo ucraino e alle sue legittime Istituzioni, alle vittime e alle tante persone che ne soffriranno le conseguenze. Nell’affrontare la crisi in atto, l’Italia manterrà uno stretto raccordo con i propri partner in tutti i principali consessi internazionali. Insieme con i paesi membri dell’UE e gli alleati della NATO è indispensabile rispondere con unità, tempestività e determinazione. L’imposizione alla Federazione Russa di misure severe vede l’Italia agire convintamente nel quadro del coordinamento in seno all’Unione Europea. Perché l’Europa non precipiti improvvisamente in un vortice di guerre, è necessario agire con forza e lungimiranza per ristabilire il primato del diritto internazionale e la salvaguardia dei principi e dei valori che hanno garantito pace e stabilità al nostro continente.

17.30 – La Russia risponderà con “inevitabili atti di rappresaglia” a quelle che definisce le sanzioni “illegittime” dell’Unione europea. Lo ha detto il rappresentante permanente di Mosca presso la Ue, Vladimir Chizhov, citato da Interfax. Primi ucraini in fuga dalla guerra arrivati in Moldavia. “Oggi sono arrivate 4mila persone. Il governo ha schierato centri di accoglienza temporanea. I nostri confini sono aperti”. Lo scrive, su Twitter, la presidente della Moldavia Maia Sandu

17.15 – Il Presidente Sergio Mattarella con Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno, in occasione del Consiglio Supremo di Difesa, attualmente in corso

16.45 – l comando militare ucraino ha affermato che i russi hanno colpito un ospedale a Vuhledar, nella regione di Donetsk. Il bilancio è di 4 morti e 10 feriti, tra cui 6 medici. Lo riporta il Guardian. L’Ucraina ha affermato che la Russia ha effettuato 203 attacchi dall’inizio della giornata in quasi l’intero territorio. In un aggiornamento separato del ministero degli Esteri ucraino, pubblicato alle 14 ora locale, funzionari hanno affermato che un elicottero russo K-52 e tre elicotteri sono stati abbattuti vicino a Gostomel nella regione di Kiev.

16.30 – Tra poco si svolgerà il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, convocato oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

16.15 – Le truppe russe hanno preso il controllo dell’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a un quarantina di chilometri da Kiev. Lo riporta la Cnn. Nuove sirene d’allarme per possibili bombardamenti a Kiev.

16.00- La crisi ucraina travolge i mercati. Ad Amsterdam i future sul prezzo del gas sono schizzati del 41%; in volo anche il petrolio con il Brent a 105 dollari (+8%) e il Wti oltre quota 100 dollari (+8,6%). Oscilla di poco superata metà giornata Piazza Affari che conferma il deciso calo attorno al 5,3%. Il Ftse Mib a 24.591 è sui minimi di luglio. A picco le piazze asiatiche ed europee. mentre la Borsa di Mosca cede fino al 45% e brucia 180 miliardi di capitalizzazione. Ai massimi da un anno l’oro, a 1.928,80 dollari l’oncia. Spread tra Btp e Bund a 10 anni a 175 punti base a metà giornata, dopo una partenza sopra quota 176

15.00 – Tutta l’Europa è al fianco di Kiev, il premier britannico Johnson parla di “ora più buia”, il presidente francese Macron chiede “la fine immediata” delle operazioni russe, il premier tedesco Scholz tuona: “Non c’è alcuna giustificazione. Questa è la guerra di Putin”. L’Ue “fornirà ulteriore assistenza politica, finanziaria e umanitaria” a Kiev, promettono Von der Leyen e Michel, mentre Borrell annuncia: “Adotteremo il più dure pacchetto di misure mai adottato”. Pechino respinge “l’uso preconcetto delle parole” in merito all’invasione.

14.30 – Si contano già a decine le vittime dell’attacco russo all’Ucraina, annunciato all’alba da Putin. I combattimenti lambiscono ormai Kiev dove la popolazione si è rifugiata nelle stazioni della metro e in massa ha tentato di abbandonare le città. Il consigliere presidenziale Podolyak afferma che ci sono

pesanti combattimenti all’aeroporto di Hostomel, a circa 30 chilometri della città. Podolyak ha detto che le autorità si aspettano un assalto alla sede del governo. Secondo la presidenza, “più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi”, ed altre 18 vittime, fra le quali 10 donne, si registrano in un attacco russo a Odessa. Forti esplosioni avvertite a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e Kiev. In corso “un grande attacco” anche nella regione di Lugansk. Bombe vicino alla scuola italo-ucraina di Zhytomyr, a 150 km da Kiev.

13:45 – “I soldati della 93a brigata meccanizzata ‘Cold Yar’ hanno catturato due soldati russi dall’unita’ 91701 del reggimento motorizzato Yampol”. Lo riferisce il sito del giornale ucraino, Kyiv Independent, citando un tweet del comandante in capo delle forze armate ucraine che posta anche le foto dei due soldati.

13:23 – “La nostra Ambasciata a Kiev è aperta, pienamente operativa e mantiene i rapporti con le Autorita’ ucraine, in stretto coordinamento con le altre Ambasciate, anche a tutela dei circa 2000 italiani residenti. L’Ambasciata resta in massima allerta, pronta ad adottare ogni necessaria decisione”.Lo dice il premier Mario Draghi in una dichiarazione alla stampa

13:02 – “Un aereo militare delle forze armate ucraine con 14 persone a bordo si e’ schiantato tra i villaggi di Zhukivtsi e Trypillia, nel distretto di Obukhiv”, a sud di Kiev, “provocando cinque morti”. Lo riferisce il ministero degli Interni ucraino.

12.46 – “Non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo ne’ piani ne’ intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell’Alleanza in territorio Nato. L’Ucraina e’ un partner di valore, ma non abbiamo truppe e non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

L'ex tecnico del Palermo De Zerbi bloccato in Ucraina

Drone da Sigonella sui cieli dell'Ucraina

11:33 – “Abito nella zona centrale di Kiev. Sono stata svegliata all’alba da una telefonata di mia madre che mi ha detto di aver sentito quattro/cinque esplosioni vicino casa sua provenienti dall’aeroporto internazionale di Kiev-Boryspil. E’ stato attaccato l’aeroporto e la base militare di Brovary, citta’ dove sono nata”: lo dice in una video intervista all’Ansa Anastasiya Menzhega, 25 anni, architetto e designer di Kiev.

11.02 – Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa

10:13 – Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione: lo ha scritto oggi su Facebook il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, sottolineando che il Paese “sta passando alla modalita’ di difesa completa”. Lo riporta Interfax.

9:50 – La Russia attacca e in Ucraina suonano la sirena antiaeree VIDEO

9: 48 – L’attacco della Russia affossa le Borse

9:45 – Draghi condanna l’attacco della Russia

9:40 – Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato di “infliggere il massimo delle perdite” alle forze russe. Lo ha riferito il capo dell’esercito di Kiev.